Mac Varsayılan Tarayıcı Nasıl Değiştirilir? İşte Detaylar!

Safari, Mac’inizi ilk kurduğunuzda varsayılan tarayıcıdır, ancak Mac’inize yeni bir tarayıcı indirip yüklediğinizde, beklenmedik bir şekilde varsayılan tarayıcı haline gelir. Yeni tarayıcı sizden bağlantıları açmak için bunu varsayılan olarak ayarlamanızı ister ve bunu seçerseniz tamamen sorun olmaz, ancak bir gün varsayılan tarayıcınızı, yani Safari’yi geri istersiniz. Peki Mac varsayılan tarayıcı nasıl değiştirilir?

Mac varsayılan tarayıcı yapmanın hiçbir sakıncası yoktur, yeni bir tarayıcı indirip yüklerseniz hiçbir tarayıcının özellikleri ve işlevleri üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Değiştirilen tek şey, tarayıcının bağlantıları açmak için varsayılan davranışıdır. E-postalardaki ve diğer dokümanlardaki bağlantıları tıkladığınızda, bunlar yeni varsayılan tarayıcınızda açılır, örneğin Google Chrome. Ancak, Safari tarayıcısının bağlantıları varsayılan olarak açmasını isteyenler, Chrome veya başka herhangi bir şey değil, işte yapabilecekleriniz.

Safari, Mac’te Varsayılan Tarayıcı Olarak Nasıl Ayarlanır?

Mac’inizde, ekranın sol üst köşesindeki Apple menüsünü seçin ve Sistem Tercihleri’ne tıklayın.

Sistem Tercihlerinde Genel sekmesine tıklayın.

Varsayılan web tarayıcısı açılır menüsünü tıklayın ve Safari’yi seçin.

Varsayılan tarayıcı olarak Safari ile e-postalarda, belgelerde veya uygulamalarda tıkladığınız tüm bağlantılar varsayılan olarak Safari tarayıcısında açılır. Tarayıcılar dışında, Mac’inizde varsayılan uygulamaları da ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz.

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