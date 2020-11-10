Nulls Brawl Apk indir, Nulls Brawl Apk Yorumları

Nulls Brawl Stars apk, arkadaşlarınız ile ya da rakipleriniz ile birlikte savaşmaya teşvik eden bir mobil oyundur. Nulls Brawl apk, 3 dakika ile sınırlı olan ve bu kısa süre zarfında savaşı kazanmanız üzerine kurulmuş bir oyundur. Mobil oyun gerçekten zevkli ve bir o kadar da mücadeleci. Kazanmak için düşmanınızı yok etmeniz gerekiyor.

Nulls Brawl oyununda, savaşçılarınızı güçlendirip, akıllıca stratejiler oluşturmanız gerekiyor. Aynı zamanda yeni savaşçıların kilitlerini de açabiliyorsunuz. Sizden daha güçlü savaşçılar ile ve aynı zamanda süper özellikleri ile taktik kullanarak düşmanlarınızı yenebilme kabiliyetine ulaşabilirsiniz. Oyun aslında bir nebze eski Knight Online oynayanlar bilir ona benziyor. Strateji tarzı, savaş tarzı ortaya karışık bir oyun. Oyun içerisinde farklı bir kimlik yaratmak isterseniz görünüm satın alarak kendinizi farklı gösterebilirsiniz. Tabii burada ücret söz konusu. Oyun, aslında bir multiplayer, bir online tarzında. Arkadaşlarınızı da davet ederek online savaşabilirsiniz. Aynı zamanda dünyanın herhangi bir yerinden insanlar ile taktikler oluşturarak onlara karşı savaş açabilirsiniz.

Nulls Brawl apk indir oyununda, farklı oyun modları mevcut ve sürekli de güncelleniyor. Oyun içerisinde kahramanlarınızın özelliklerini iyi bilmeniz gerekiyor. Ayrıca ateş güçleri oyun içerisinde en önemli ölümcül atışlardan bir tanesi. Popüler bir oyun olan Nulls Brawl Stars oyuncularını bekliyor.

Nulls Brawl Stars hileli mod ile 3’e 3 oynayarak savaşabilirsiniz. Çok oyunculu savaş oyunu olan mobil oyun, son günlerin en trend olan oyunlarından. Üç dakika ile kısa süren oyun modlarına bağlanarak arkadaşlarınız ya da rakipleriniz ile savaşabilirsiniz. Üçlü süper özelliklere sahip onlarca savaşçıyı açarak güç kazanabilirsiniz.

Brawl Stars Elmas Hilesi

Nulls Brawl elmas hilesi ile çok daha güç kazanacaksınız. Oyun içerisinde ki elmaslar ile arkadaşlarınıza ve tüm dünyada ki diğer oyunculara fark yaratabilirsiniz. Oyun, gerçek anlamda sizi içerisine çekiyor. Mobilde vakit geçirmek isteyenler için harika bir zaman geçirme oyunu. PUBG oynayanlar artık Nulls Brawl Stars oyununu oynayabilir. Daha önce blogumuzda PUBG oyununu çok tanıtmıştık fakat bu oyun sanki önüne geçecek gibi. Daha önce de teknoloji blogumuzda PUBG çekilişi yapmıştık.

Aşağıdaki linke tıklayarak, elmas hilesi ile birlikte hesabınıza yükleyebilirsiniz. Bol savaşlar dileriz.

Nulls Brawl apk indir