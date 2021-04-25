Otonom araçlar güvenli midir? - Teknofeed.COM

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Otonom araçlar güvenli midir?

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Otonom araçlar güvenli midir?
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Son zamanlarda otomotiv teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerin ardında otonom birkaç yıl kadar kısa süre içerisinde hayatımıza girmek için hazırlıklarına başladı. Bunun ardından binlerce kişi tarafından en merak edilen konulardan bir tanesi de gerçektenotonom araçlar güvenli midirkısmında yoğunlaştı.

2020 yılı içerisinde otonom araçların  piyasasının değerleri 60 milyar Euro’nun da üzerinde olması beklentilerinin yanı sıra sektör içerisinde sürücüsüz olan araçlar ile ilgili bazı sorular için çözümler bekleniyor. En çok da otonom araçlar hakkında hayatımıza nasıl giriş yapacak, güvenilirlik nasıl olacak, siber saldırı riski olacak mı, ülkemizde alt yapı yeterli olacak mı gibi sorular ön planda yer alıyor. Bu ön planda yer alan konuların otonom araç kontrol yazılımları ile ilgili olarak ülkemizin önde gelen isimleri çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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1Birkaç yıl içerisinde yola çıkacak…
2Yapay zeka 2025 yılına kadar hazır olmayacak…
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Birkaç yıl içerisinde yola çıkacak…

Büyük otomotiv üreticileri söz konusu olan konu ile ilgili yapılan hazırlıkların ortalama olarak 2025 yılına kadar tamamlanacak olması ile beraber otonom araçların aktif bir şekilde trafikte yer alacağına dair açıklamalarda bulunuyor. Fakat yapay zeka sistemi üzerinde otonom araçların birkaç yıl kadar kısa süre içerisinde trafikte yer alması sorun yaratacak mı yaratmayacak mı en merak edilen konular olmaya devam ediyor.

En çok da kaza riskleri, güvenlik sistemleri ile beraber siber saldırı risklerinin en çok olması söz konusu olan araştırmalar arasında yer alıyor. Her ne kadar konu ile ilgili olarak AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram çarpıcı açıklamalarda yer alsa bile sorunların çözümleri için uygun geliştirilen yeni teknolojik gelişmeler hakkında da detaylara yer verildi.

Yapay zeka 2025 yılına kadar hazır olmayacak…

Tam otonom araçlar ilk defa ne zaman trafikte yer alacak gibi sorular merak edilirken yapılan açıklamalar sırasında 2025 yılının daha trafiğe çıkmak için erken olacağı söylemleri dikkatleri çekti. Üretici firmalar olarak yer almayan bazı firmalarda farklı hedefler dikkatleri çekiyor. Fakat burada araçların ne kadar otonom olduğunun seviyelerini iyi bir şekilde belirlemek ve ona göre yanaşmak gerekiyor.

Bir önceki yazımız olan Rich Snippets Nedir? Nasıl Yapılır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

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