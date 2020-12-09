Oyun Bilgisayarı Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz

Size uygun en iyi oyun bilgisayarını seçmek için 7 özelliğe dikkat etmek gerekiyor.

1. Bağımsız Ekran Kartı: Ekran kartının ideal kare hızına sahip olması en önemli konu. Bir de ekran kartı belleğinin yüksek olması gelişen teknolojiye uyum gösterebileceğinin bir emaresidir. En iyi oyun deneyimi için masaüstü ya da dizüstü bilgisayar farkı artık söz konusu değil, yüksek bir ekran kartı belleği size kusursuz eğlence için kapı açacaktır.

2. Üst Seviye İşlemci: İşlemcinin çok çekirdekli ve yüksek frekanslı modeller oyun bilgisayarları için bir hayli kritiktir. Sıkıntı yaşamamak için; en güzeli bu iki kriter altında alabileceğiniz en iyi işlemciyi seçmeniz olacaktır.

3. Hafıza Kapasitesi: Harddisk kapasitesinin yanında SSD kapasitesinin ve hatta PCIeSSD kapasitesinin olması, ön yükleme ve oyun içi yükleme süreleri konusunda inanılmaz performans için gereklilikler arasında. Oyun koleksiyonu harddiskte depolanırken oyun içi performans SSd PCIe SSD ile harikalar yaratacaktır. Eğer bütçeniz yeterliyse doğrudan SSD hafızaları kullanmak oyun keyfinizi oldukça yükseğe çıkaracaktır.

4. Termal Denge: Oyun bilgisayarları yüksek güçle çalışan, yüksek performanslı bilgisayarlardır. Bu nedenle aşırı ısınma konusu performansı doğrudan etkiler. Fan sistemi ve kasa tasarımı bu konuda aydınlatıcı yol çizecektir.

5. Klavye Düzeni: Klavyenin çok kullanılmadığını düşünüyor olsak da iyi ve yüksek tuşlu anti-ghosting bir klavye birçok işlemi bir arada yapmanıza olanak sağlayacaktır.

6. Ses Sistemi: Çok seçeneğin olmadığı bu konuda deneme yaparak bilgisayarınızı seçmenizi öneririz. Her ne kadar en iyi kalite kulaklıkların alınması konsantrasyonu yükseltse de iyi bir ses sisteminin desteklenmesi çok büyük önem taşır.

7. Ekran Boyutu: Günümüzde görüntü kaliteleri çok iyileştirildi. Buna uygun olarak; oyundan keyif almanız için ekran boyutu da oldukça önemlidir.

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