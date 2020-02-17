Periscope Hesabı Nasıl Silinir? - Teknofeed.COM

Periscope, internet üzerinden canlı video yayını yapılmasına olanak sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Oldukça popüler bir uygulama olmasına rağmen, son yıllarda Instagram gibi bir platforma canlı yayın özelliği gelmesiyle birlikte popülerliğini biraz kaybetmiştir. Instagram kullanan aynı zamanda canlı yayın yapmak için Periscope’u tercih eden kulllanıcılar, canlı yayın özelliğinin instagrama gelmesinden oldukça memnun olmuşlardır. İnstagrama canlı yayın özelliği yokken Periscope’u çok aktif olarak kullanan, sürekli canlı yayın yapan kullanıcılar, canlı yayın özelliğinin İnstagram gibi bir uygulamaya gelmesiyle birlikte, çift uygulamaya gerek duymamış bu nedenle Periscope uygulamasını kullanmaktan vazgeçmişlerdir. Bu kullanıcılar periscope hesaplarını tamamıyla silip instagrama geçiş yapmak istemişlerdir. Bu nedenle Periscope Hesabı Nasıl Silinir? şeklinde aramaların sayısı oldukça artmıştır.
Periscope hesabınızı web sitesi ya da Periscope uygulaması üzerinden silebilirsiniz. Web sitesi üzerinden silmek isterseniz www.pscp.tv sitesini kullanmalısınız.
Eğer bilgisayardan hesabınızı silmek için işlem yapma imkânınız yoksa Periscope mobil uygulamasını kullanarak ya da cep telefonunuzun tarayıcısını kullanarak hesabınızı silebilirsiniz. Eğer telefonunuzun tarayıcısını kullanarak silecekseniz yukarıdaki işlemleri uygulamalısınız.
Periscope Hesabı Nasıl Silinir? başlığı altında anlatmış olduğumuz yöntemleri uygularken sorun yaşarsanız bize yorum kısmından bildirebilirsiniz.