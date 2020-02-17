Periscope Hesabı Nasıl Silinir? - Teknofeed.COM

Periscope, internet üzerinden canlı video yayını yapılmasına olanak sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Oldukça popüler bir uygulama olmasına rağmen, son yıllarda Instagram gibi bir platforma canlı yayın özelliği gelmesiyle birlikte popülerliğini biraz kaybetmiştir. Instagram kullanan aynı zamanda canlı yayın yapmak için Periscope’u tercih eden kulllanıcılar, canlı yayın özelliğinin instagrama gelmesinden oldukça memnun olmuşlardır. İnstagrama canlı yayın özelliği yokken Periscope’u çok aktif olarak kullanan, sürekli canlı yayın yapan kullanıcılar, canlı yayın özelliğinin İnstagram gibi bir uygulamaya gelmesiyle birlikte, çift uygulamaya gerek duymamış bu nedenle Periscope uygulamasını kullanmaktan vazgeçmişlerdir. Bu kullanıcılar periscope hesaplarını tamamıyla silip instagrama geçiş yapmak istemişlerdir. Bu nedenle Periscope Hesabı Nasıl Silinir? şeklinde aramaların sayısı oldukça artmıştır.

Web Üzerinden Silme

Periscope hesabınızı web sitesi ya da Periscope uygulaması üzerinden silebilirsiniz. Web sitesi üzerinden silmek isterseniz www.pscp.tv sitesini kullanmalısınız.

www.pscp.tv web sitesine giriş yapınız.

web sitesine giriş yapınız. Periscope hesabınıza giriş yapınız.

Giriş yaptıktan sonra profil resminize tıklayıp, Ayarlar menüsüne giriniz.

resminize tıklayıp, menüsüne giriniz. Ayarlar menüsüne girdikten sonra sayfanın en alt kısmında bulunan Hesabı Devre Dışı Bırak yazısına tıklayınız.

yazısına tıklayınız. Hesabın bir süreliğine devre dışı bırakılacaktır. Kesin olarak bilmemekle birlikte 7 gün içerisinde hesabınıza geri giriş yapmazsanız hesabınız kalıcı olarak silinecektir.

Uygulama Üzerinden Silme

Eğer bilgisayardan hesabınızı silmek için işlem yapma imkânınız yoksa Periscope mobil uygulamasını kullanarak ya da cep telefonunuzun tarayıcısını kullanarak hesabınızı silebilirsiniz. Eğer telefonunuzun tarayıcısını kullanarak silecekseniz yukarıdaki işlemleri uygulamalısınız.

Periscope uygulaması na giriş yapınız.

na giriş yapınız. Periscope hesabınıza giriş yapınız.

Giriş yaptıktan sonra sağ kısımdaki üç adam simgesi ne tıklayınız. Tıkladıktan sonra sağ tarafında profil simgesi açılacaktır. Açılan simgeye tıklayınız.

ne tıklayınız. Tıkladıktan sonra sağ tarafında açılacaktır. Açılan simgeye tıklayınız. Ardından en alt kısımda bulunan Ayarlar butonuna tıklayınız.

butonuna tıklayınız. Açılan sayfanın en alt kısmında Hesabı Devre Dışı Bırak butonuna tıklayınız.

butonuna tıklayınız. Bu işlemleri sırasıyla gerçekleştirirseniz hesabınız devre dışı bırakılacaktır. Hesabınız devre dışı bırakıldıktan sonra 7 gün size geri dönüş süresi tanınmaktadır. Eğer bu süre zarfında geri dönüş yapmazsanız hesabınız kalıcı olarak silinecektir.

Periscope Hesabı Nasıl Silinir? başlığı altında anlatmış olduğumuz yöntemleri uygularken sorun yaşarsanız bize yorum kısmından bildirebilirsiniz.