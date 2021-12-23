Ptt Zimmet Alındı Ne Demek? Ne Zaman Gelir?

Ptt zimmet alındı ifadesinin ne anlama geldiği PTT aracılığı ile çeşitli ürünlerin ya da diğer içeriklerin kendisine iletilmesini bekleyen vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir.

“PTT zimmet alındı” ibaresi genel olarak PTT aracılığı ile gönderim sağlanan yurtdışı içeriklerinde vatandaşların karşılarına çıkan bir ibaredir. “PTT zimmet alındı” ifadesi her içerik gönderiminde ya da diğer içeriklerin sorgulanmasında ortaya çıkmadığı için çoğu vatandaşın hâkim olmadığı bir konudur.

Ptt Zimmet Alındı Ne Demek

Ptt zimmet alındı ifadesinin anlamı, sık sık PTT aracılığı ile gönderi göndermeyen ya da PTT aracılığı ile kendisine gönderim sağlanmayan kişiler tarafından bilinmemektedir.

PTT ekranları aracılığı ile içeriklerinin gönderimini ya da alımını sorgulayan kişiler bazı durumlarda “PTT zimmet alındı” ibaresi ile karşılaşabilmektedirler. Bu ibare gönderimi PTT aracılığı sağlanmış olan içeriğin çeşitli sebepler ile UKİM’de ya da gümrükte kaldığı anlamını taşımaktadır.

Ptt Kargo Zimmet Alındı Ne Demek

Ptt kargo zimmet alındı ibaresinin anlamı, PTT aracılığı ile kargo işlemlerinin giderilmesini isteyen kişilerin, sorgulama ekranlarında rastlayabilecekleri ifadelerden biridir.

“PTT zimmet alındı” ifadesi, son zamanlarda hizmet ağını genişleterek, kargo gönderi hizmeti de sunmaya başlayan PTT şirketinin gönderi sorgulama işlemlerinde karşılaşılabilen ifadelerden biridir. Bu ifadenin sorgulama ekranında yer alması, ilgili kişiye ya da kuruma teslim edilmek üzere PTT kargo aracılığı ile teslim alınan içeriğin gümrükte ya da UKİM’de kaldığını ifade etmektedir.

Ptt Ukim Zimmet Alındı Ne Demek

Ptt Ukim zimmet alındı ifadesinin anlamı, birçok vatandaş tarafından tam olarak bilinememektedir.

Uluslararası Kargo İşleme Merkezi ifadesi, UKİM olarak kısaltılmaktadır. Yurtdışından gönderilen ürünler ya da diğer içerikler bu merkezden geçmek zorundadır. Kişilerin gönderilerin durumunu sorgulaması sonucunda karşılarında çıkan “PTT zimmet alındı” ifadesinin UKİM kapsamında yapıldığının belirtilmesi durumunda, ilgili içeriğin UKİM’de olduğu ve buradan ilgili bölgeye ulaştırılarak, dağıtıma çıkacağı anlamını taşımaktadır. Bu merkeze dünyanın her yerinden gönderiler gelmekte ve ülke sınırları içerisinde gönderim işlemleri buradan yapılmaktadır. Gönderiler teslim edilecekleri adreslere göre burada kategorize edilir ve ilgili birimlere ulaşımları sağlanır.