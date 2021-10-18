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Reddiyat Nedir? Hukukta Reddiyat Makbuzu Nedir? Örnekleri

blanktarafından admin
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Hukukla ilgilenenlerin en çok araştırdığı konular arasında Reddiyat Makbuzu Nedir? Reddiyat Nedir? Reddiyat Makbuzu Örnekleri  bulunmaktadır. Reddiyat makbuzu, dava dosyaları için mahkeme saymanlığı tarafından hazırlanan bir makbuz çeşidi olmaktadır. Reddiyat kelime anlamı olarak ise geri ödeme demektir. Reddiyat ödemeleri ise icra, boşanma ve benzeri her türlü dava dosyaları için yapılmaktadır.

Reddiyat makbuzu nedir
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1 Hukukta Reddiyat Makbuzu Nedir?
2 Reddiyat Nedir?
3 Reddiyat Makbuzu Örneği

Hukukta Reddiyat Makbuzu Nedir?

Bütün dava dosyaları gibi boşanmada reddiyat makbuzu da aynı şekilde işlem görmektedir. Reddiyat makbuzları geri ödeme miktarları ise davaların sonucuna göre farklılık gösteren meblağlardan oluşmaktadır. 

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Geri ödeme ya da iade manasına gelen reddiyat, hukuki alanda bir dava olacağı vakit dava masraflarını ödeyecek olan kişinin bu parayı adliye veznesine yatırması ile başlayan bir süreç olmaktadır. Dava sonuçlandığında ise adliye veznesine önceden yatırılan bu paradan mahkeme giderleri düştükten sonra, geri kalan paranın ilgili kişiye verilmesi sırasında kesilen makbuz çeşidine reddiyat makbuzu adı verilmektedir.

Reddiyat Nedir
Reddiyat Nedir

Reddiyat Nedir?

Mahkemede davası olanların cevabını en çok merak ettiği sorulardan birisi de, Reddiyat nedir, ya da Reddiyat ne demek? sorusudur. Dava dosyaları sırasında adliye veznelerine yatırılan dava masrafları ve parasının, dava sonucundan sonra arta kalan kısmını, davacıya saymanlığın ödemesi işlemine reddiyat denilmektedir. Davalar için yatırılmış olan mahkeme masraflarının ve harçlarının kullanılmayan kısmının geri ödemesi olan reddiyat ödemeleri, bütün davalar sonuçlanınca yapılan geri ödemeler olmaktadır.

Reddiyat Makbuzu Örneği

Reddiyat makbuzu örneği, bazı durumlarda oldukça yararlıdır. Mahkeme davaları sonuçlandığı zaman verilen reddiyat makbuzları ile yatırılan mahkeme masraflarının kişilere geri ödemesi yapılırken, bu reddiyat makbuzlarının içeriğinde ise davaya ilişkin olan cilt numarası, geri ödeme yapılacak olan davalının kimlik bilgileri, dosya numarası ve sıra numarası gibi detaylar da belirtilmektedir. Buna bağlı olarak bir reddiyat makbuzu örneği üzerinde yer alanlar ise şunlar olmaktadır;

  • Reddiyat makbuzunun üzerinde dâhil olduğu mahkeme bilgileri yer almaktadır.
  • Davacılara ait olan bilgiler bulunmaktadır.
  • Alacaklının adı, soyadı ve adres bilgileri yer almaktadır.
  • Dava sonucunda geri ödemesi yapılacak olan paranın ödeme miktarı ve ödemenin yapılacağı tarih bulunmaktadır.

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    admin
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