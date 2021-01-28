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Reklam Virüslerini Temizleme Aracı

admin
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Reklam Virüslerini Temizleme Aracı
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Bilgisayarınızı temiz kullanmanıza rağmen, masum gözüken programları yüklediğiniz de beraberin bir çok reklam aracını sizden habersiz sisteminize yerleştirebiliyor. Ufak bir program yüklediğinizde kullandığınız internet tarayıcısının anasayfası değişebiliyor ve bu can sıkıcı durum zamanla çekilmez bir hal alıyor.

adwcleaner-teknofeed

Malware ve Adware tabanlı zararlı yazılımları tespit edebilen AdwCleaner, sisteminizi kısa sürede tarıyor ve gereksiz reklam yazılımlarını sisteminizden kaldırabiliyor. Kolay yoldan, reklam virüslerinden kurtulabilmenize olanak sağlayan AdwCleaner, sisteminize kurulum yapmanıza gerek duymayan küçük bir program. Basit arayüzü ile tüm yaşta ki kullanıcılara hitap eden programda, kayıt defteri ve internet tarayıcılarınızın içini analiz edebiliyor.

Türkçe arayüzüne sahip olan program, 1,30 MB boyutunda. Sisteminizi kötü yazılımlardan korumak ve güçlendirmek istiyorsanız bu küçük yazılımı burada ki adresten indirebilirsiniz. Programı indirdiğiniz de kuruluma gerek kalmadan giriş yapabilir ve genel bir tarama yaparak temizleme işlemini başlatabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Ücretsiz Proxy Programı başlıklı makalemizde hotspot shield, proxy programı ve yasaklı sitelere girmek hakkında bilgiler verilmektedir.

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