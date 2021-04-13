Rich Snippets Nedir? Nasıl Yapılır? - Teknofeed.COM

Rich snippets nedir? Nasıl yapılır? sorusu arama sonuçlarında sayfaya dair kapsamlı bilgi almayı hedefleyen bir uygulamaya işaret etmektedir. Burada oylama yoluyla bir ürün incelemesi yapılabilmektedir. Ürün tanıtımı yapan sitelerde de kişilere fikir vermek amacıyla bu olanak sağlanmaktadır.

Yemek tarifi, e-ticaret ve farklı pek çok konuda bu işlemin gerçekleştirilebilmesi mümkün olmaktadır. Siteler açısından hem etkileşimi arttırmakta hem de avantajlı bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda Rich snippets pek çok site için son derece etkili sonuçlar yaratabilen bir olanak olarak öne çıkmaktadır. Uygulamanın ne olduğu ve ne işe yaradığı konusunda bilgi vermeden önce snippet kavramının ne anlama geldiğine bakmak gerekmektedir.

Snippet Ne Demek?

Snippet ne demek? Normalde makasla kesilmiş ufak parça, lokma, azıcık haber, bilgi, kesit gibi anlamlara gelen bu kelimenin terimsel olarak ifade ettiği şey çok daha farklıdır. Arama sonucunun listelenmesini sağlayan sayfalarda bulunan ve sayfanın bahsettiklerini en etkili biçimde özetlemeye yarayan uygulamaya denk düşmektedir.

Bu anlamda Snippet nedir? Sorusuna verilecek olan yanıt iki çeşitte değişmektedir. İkisi birbirinden bağımsız gibi görünse de kesilmiş belli bilgileri sunması, içeriğin geneli hakkında fikir vererek ilgi çekiciliği arttırması bağlamında benzerlik kurulabilmesi mümkün olmaktadır.

Rich Snippets söz konusu olduğunda da amazon gibi sitelerde görülebilecek ek bilgilerin sıralandığı alanın SERP görünümünü çeşitlendiren ve böylece daha fazla kişinin incelemesine olanak tanıyan, etkili bir uygulamadan bahsedilmektedir.

Rich Snippets Nasıl Yapılır?

Rich Snippets Nasıl Yapılır? denildiğinde öncelikle pek çok farklı yöntem bulunduğunu söylemek mümkündür. Microdata, RDFa, JSON formatları arasından bir tanesini tercih ederek hizmetten yararlanılabilmektedir. İçerisinden en çok tercih edilen ve HTML5 desteklemesinden ötürü avantajlı bir seçenek olan ise Microdata kabul edilmektedir. Tercih edilen seçenek hakkında ufak bir araştırma yaparak kolayca uygulanabilmektedir.

Rich Snippets Faydaları

Rich snippets faydaları çok sayıda olmasıyla öne çıkmakta ve dikkat çekmektedir. Kişilerin dikkatlerini daha fazla çeken, puanlama ile fikir verip daha detaylı inceleme isteği uyandıran, ziyaretçi ve tıklanma oranını arttıran bir yöntem olması bakımından avantaj sağlamaktadır.

Kaynak: Google Test

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