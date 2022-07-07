Samsung pil sağlığı öğrenme ve optimizasyonu nasıl yapılır sorularının cevabını bu makalemizde sizler için cevapladık. Telefonlarınızın uzun süre kullanımı sonucunda pil sağlığı oldukça önem kazanmaktadır. Bu sebeple belirli aralıklarda pil sağlığı kontrol edilmeli ve birtakım optimizasyon işlemleri yapılmalıdır.

Samsung pil sağlığı öğrenme

Telefon ve tabletinizin pilleri, şarj oldukça ve pili boşalttıkça zamanla bozulmaya başlar. Pilinizi en çok hangi uygulamaların kullandığını kontrol ederek veya size daha ayrıntılı bilgi vermek için 3. Parti uygulamalar yükleyerek daha kapsamlı analiz yapabilir ve buna bağlı olarak batarya ömrünü arttırmaya yönelik işlemler yapabilirsiniz.

Samsung batarya sağlığı öğrenme

Samsung pil sağlığı öğrenmek olası batarya sorunlarının daha erken çıkmasının önüne geçecektir. Şarsınızın birden bire bitmesi ani sorunlara yol açabileceği gibi gün içerisindeki işlerinizi de aksatacaktır. Pilinizin ömrünü uzatarak daha uzun bekleme süreleri elde edebilir ve tüm bu sorunlardan kurtulabilirsiniz.

Bunlara ilave olarak pahalı bir batarya değişinimini ileriki yıllara ertelemiş olacak, aynı zamanda yeni bir telefon almak masrafından da kurtulacaksınız.

Samsung pil sağlığı öğrenme nasıl yapılır?

Android pil sağlığı öğrenmek ve derinlemesine analiz yapmak istiyorsanız 3. Parti bir yazılım indirmeniz gerekmektedir.

ve derinlemesine analiz yapmak istiyorsanız 3. Parti bir yazılım indirmeniz gerekmektedir. Bunun için play store uygulamasını açın.

Daha sonra ise AccuBattery uygulamasını indirin.

AccuBattery uygulamasını kurunca dört tane menü ile karşılacaksınız. Bunlar: Şarj Etme, Boşalma, Sağlık ve Geçmiş.

Siz daha sonra sağlık sekmesine tıklayın.

Buradan derinlemesine pil sağlığınızı görebileceksiniz.

Samsung pil sağlığı öğrenme kodu

Samsung pil sağlığı öğrenme kodu ile bu bilgilere daha kolay ulaşabilirsiniz.

Samsung pil sağlığı öğrenme kodu

*#0228# tuşlanarak batarya kalibrasyon menüsüne giriş yapabilirsiniz.

Hemen sayfanın en alt kısmında yer alan Quick Start butonuna basınız.

Daha sonra telefonun kilit ekranı açılacaktır.

Kilit açıldığında kalibrasyon işlemi tamamlanmış, şarj yüzdesinin ise değiştiğini göreceksiniz.

Samsung pil sağlığı arttırma

Samsung pil sağlığı arttırmak için önce pilinizi en çok hangi uygulamaların kullandığını kontrol ederek gerekli ayarlaaları yapıp daha uzun süre performans alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler:

Öncelikle telefonunuzun ayarlar menüsünü açın.

Daha sonrasında cihaz bakımı menüsüne giriş yapın.

Buradan ise pil sekmesini açın.

Daha sonra ise bu sayfadan pil kullanımı seçeneğine gitin.

Buradan son 24 saat içerisinde pil tüketimi yapan uygulamalar listesine ulaşacaksınız.

Bu uygulamalar içerisinden dilediğinizi seçip pil kullanımını optimize edebilirsiniz.

Bu şekilde daha fazla ekran süresi alabilir ve batarya ömrünü uzatabilirsiniz.

Samsung pil sağlığı kaç olmalı Batarya sağlığı genel anlamda %80 ve üzeri olmalıdır.

Bu rakamın altında olduğu durumlarda problemler yaşayabilirsiniz. Bu durumda en kısa sürede yeni bir batarya almalısınız.