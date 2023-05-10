Samsung TV kurulumu kolay ve zahmetsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Ürettiği teknolojik ürünler ile birlikte piyasa içinde önemli bir yer edinen Samsung’un televizyonları da farklı özelliklere sahip bulunuyor. Kurulum işlemleri modele göre ufak farklılıklar gösteriyor olsa da kolay ve sorunsuz şekilde kurulum işlemini yapabilirsiniz.

Samsung TV Kurulumu Nasıl Yapılır?

Samsung TV kurulumu için şu adımları takip edebilirsiniz:

Televizyonunuzu prize takın ve açma düğmesine basın.

Karşınıza dil seçimi ekranı gelecektir. Buradan istediğiniz dili seçin.

Sonraki ekranda, ülke veya bölgenizi seçmeniz istenecektir. Seçim yapın ve “Tamam” düğmesine basın. Tercihen Türkiye olarak ayarlamalısınız.

Şimdi sıra kanalları ayarlamaya geldi. TV’niz kanalları otomatik olarak tarayacaktır. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

Kanallar tarandıktan sonra, diğer ayarları yapabilirsiniz.

Tüm ayarlar tamamlandıktan sonra, Samsung TV kullanmaya hazır olacaktır.

Bu aşamaların televizyonunuzun kendisine yönelik olduğunu unutmamalısınız. Eğer bir uydu alıcı kullanıyorsanız, bu alıcı üzerinden ayarlama yapmalısınız.

Samsung Smart TV Kurulum

Samsung smart TV kurulum için şu adımları izlemelisiniz:

İlk kez televizyonunuzu açtığınızda kurulum ekranı karşınıza gelecektir.

Buradan dil ve bölgeyi Türkçe – Türkiye olarak seçin.

Sonrasında WiFi ağına bağlanmak için modem bilginizi girin.

Kurulum istenen bilgileri girdikten sonra otomatik olarak tamamlanacaktır.

Eğer uydu kablosuna televizyonunuzu bağladıysanız kanal arama da otomatik olarak tamamlanacaktır.

Samsung QLED TV kurulum

Samsung QLED TV kurulum işlemleri de standart Samsung Smart TV kurulumuyla benzerdir. Ancak QLED TV’lerde bazı ek özellikler bulunur ve bunları da yapılandırmanız gerekir. Bunun için belirtilen takip ederek Samsung QLED TV’nizi kurabilirsiniz:

TV’yi prize takın.

Güç düğmesine basarak TV’yi açın.

Dil, ülke ve saat dilimini seçin.

Kablosuz ağ bağlantısını yapılandırın veya Ethernet kablosunu takın.

Gerekli güncelleme işlemlerini yapın.

Samsung hesabı oluşturabilirsiniz veya var olan bir hesapla giriş yapabilirsiniz.

Ayarlar menüsünden görüntü ayarlarını yapılandırın. Bu, HDR desteği, renk kalibrasyonu gibi ayarları içerebilir.

UHD ayarlarını doğru şekilde yapılandırın. Bu, 4K çözünürlüğü desteklemek için gerekli olacaktır.

TV’nin hoparlörleri ve ses ayarlarını yapılandırın.

TV uygulamalarını yükleyin ve kullanmaya başlayın.

Sıkça Sorulan Sorular

Samsung TV Neden Açılmıyor?

Samsung TV kurulumu esnasında veya sonrasında en yaygın hatalardan birisi olarak televizyonun açılmaması ile karşılaşabilirsiniz. Televizyonunuzun açılmaması için birden fazla neden olabilir:

TV’nizin güç kablosu ve diğer kablolarının doğru bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Gerekirse kabloları yeniden takın.

Uzaktan kumandadaki pilin bitmiş olması, TV’nin açılmamasına neden olabilir. Pilinizi değiştirip tekrar deneyin.

Evdeki elektrik kesintileri veya dalgalanmaları, TV’nin güç kaynağına zarar verebilir ve açılmasını engelleyebilir. Bu durumda, TV’deki sigortaların atıp atmadığını kontrol edin.

TV’nizdeki yazılımın güncel olmadığı veya yanlış ayarlandığı durumlarda, TV açılmayabilir. Bu sorunu çözmek için, Samsung’un web sitesine giderek en son yazılım güncellemesini indirin ve kurulumu yapın.

TV’niz donmuş olabilir. Bunun çözümü, TV’nizi tamamen (fişten çekip) kapatıp, tekrar açmaktır.

Samsung TV Kurulumunu Kim Yapar?

Samsung TV kurulumu yetkili servis tarafından yapıldığında garanti kapsamında olacaktır. Ancak kendiniz de belirtilen adımlar ile kurulumu yapabilirsiniz.

Samsung TV Kurulumu Hangi Uydu Seçimi?

Yerli kanalları izlemek için Türksat 4A uydusunu seçmelisiniz. Bu uydu ise Samsung televizyonlarda Türksat 42E olarak yer almaktadır.