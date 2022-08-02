Xiaomi Wifi Pro Kurulum *2022

Xiaomi Wifi Pro kurulum, sinyal güçlendirici kurulum işlemine geçmeden önce kısaca bir bilgi verelim. Xiaomi Wifi Pro nedir, ne işe yarar? Xiaomi Wifi Pro, Wifi ağınızın menzilini önemli ölçüde arttırarak daha hızlı ve güçlü internet bağlantınızın olmasını sağlamaktadır. Eviniz 2 veya daha fazla katlı ise, duvarılarınız beton duvar, oda sayınız fazla ise bu küçük cihaz tam da sizin ihtiyaçlarınız karşılamak için üretilmiştir.

Xiaomi Wifi Pro Nedir, Ne İşe Yarar?

Xiaomi Wifi Pro, bir sinyal güçlendirici wifi menzil genişleticidir. Wifi ağınız yeteri kadar mesafeye ulaşamıyor, sinyal kaliteniz kötü ve aynı zamanda buna bağlı olarak internet hızınız çok mu yavaş? Xiaomi Wifi Pro tam da bu noktada ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Wifi tekrarlayıcılar(Sinyal güçlendiriciler), binanın neresinde olursanız olun, eviniz kaç oda olursa olsun tüm noktadan güçlü bir İnternet bağlantınızın olmasını sağlar. Bunun içinde xiaomi wifi güçlendirici kurulum işlemini yapmanız gerekmektedir.

Xiaomi Wifi Pro kurulum – Xiaomi Wifi Güçlendirici kurulum

Xiaomi Wifi Pro Kurulumu Nasıl Yapılır?

Xiaomi Mi WiFi Pro kurulumu, yönlendiriciye kablosuz olarak bağlanır, WiFi sinyalinin gücünü evin her köşesine, hatta banyolar, balkonlar, yatak odaları gibi ulaşılması zor noktalara bile yüksek seviye ve kalitede yayar. Bu, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, oyun konsolları ve akıllı TV’ler gibi cihazlar için daha fazla güvenilir ve yüksek hızlı internet kapsamı sağlar.

Xiaomi Wifi Pro Kurulumu Nasıl Yapılır? Adım Öncelikle telefonunuzdan Play Store veya App Store uygulamasını açın. Daha sonra arama kısmından mi home uygulamasını aratın ve indirin. Adım Mi Home uygulamasını açıyoruz, bu aşamada mevcut hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturmanız gerekmektedir. Yeni bir hesap açmadan önce sağ ,st köşedeki ülke kısmına tıklayarak Türkiye’yi seçmeyi unutmayın. Adım Bu sayfadan mail adresimizi girerek yeni bir mi hesabı oluşturuyoruz. Sonrasında şifrenizi ve güvenlik kodunu girerek hesap oluşturun. Adım Kayıt işlemini tamamla dedikten sonra size mailadresinize bir şifre gelecek. Gelen maildeki linke tıklayarak aktivasyon işlemini tamamlayın. Adım Aktivasyon işlemini tamamladıktan sonra ise Xiaomi wifi güçlendirici kurulumuna geçmek için tekrar profilinize girin ve ayarlar kısmından bölge yi Çin olarak değiştirin. Adım Daha sonra ise hemen üstteki + işaretine tıklayarakaçılan cihaz ekleme sayfasından soldan 4. sıradaki menüye tıklayıp resimde işaretli olan Mi Wi-Fi Repeater Pro kurulumu seçerek devam edin. Sonraki sayfada işlemi onayla diyerek devam edin. Adım Sonraki aşamada ise wifi ağınızın adını ve şifresini girip sonraki aşamaya devam edin. Adım Buradan ise Xiaomi Repeater’i seçip wifi ayarlarına git diyerek Xiaomi Wifi Pro Kurulumuna devam edin. Adım Daha sonra ise menüden Wifi seçeneğine tıklayın. Buradan ise açılan sayfadan wifi ağınızı Xiaomi Repeater sinyal güçlendirici ile değiştirin. Sonrasında otomatik olarak Xiaomi Mi Wifi Pro Sinyal Güçlendirici bağlantı işlemi tamamlanmış olacak. Bundan sonra ise cihazda güncelleme olup olmadığını kontrol ederek ayarlarınızı tamamlamak üzere hemen aşağıdaki sayfa açılacaktır. Adım Son olarak ise açılan bu sayfadan en üstteki seçeneği seçtiğiniz takdirde wifi ağınızın adı aynı kalacaktır. Eğer ikinci seçeneği seçerseniz bu ağa farklı bir isim verebilirsiniz.

En altta ise bu ağa kaç adet cihazın bağlı olduğunu görebilirsiniz. Sonuç olarak Xiaomi Wifi Pro kurulumunu başarılı bir şekilde tamamladınız.

Xiaomi Wifi Güçlendirici Kurulum

Xiaomi Wi-Fi genişletici, kablosuz ağınızın maksimum kullanılabilir aralığını genişletmek için kullanılan, Çinli Xiaomi şirketi tarafından üretilen bir kablosuz ağ cihazıdır . Xiaomi wifi güçlendiricisinin çalışması için bir elektrik prizine ihtiyacı vardır. Xiaomi wifi güçlendirici kurulumu için hemen üstteki işlem sırasını takip ederek kurulumu tamamlayabilirsiniz.

Xiaomi Wifi Pro Kurulumu

Xiaomi Mi Wifi Pro sinyal yakınlaştırıcı güçlendirici 300 mbps kurulum

Xiaomi mi wifi pro sinyal yakınlaştırıcı güçlendirici 300 mbps kurulum için şu adımlara bakınız.

Mi Wifi Range Extender Pro kurulum

Mi Wifi Range Extender Pro kurulum işlemi için şu adımları takip ediniz.