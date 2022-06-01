Snapchat Kullanıcı Adı Değiştirme 2022(Çözüldü)

Snapchat kullanıcı adı değiştirme için doğru konudasınız. Snapchat kullanıcı adı değiştirme 2022 yılında da platform kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde sorulur. Global çapta kullanılan bu platform, milyonlarca üyeye sahiptir. Kullanıcıları zaman içerisinde farklı sebepler ile kullanıcı isimlerini değiştirmek isteyebilir.

Bunun arkasında yatan neden genellikle eski adın artık sevilmemesi veya ilk kez kaydolurken rastgele isim konulmasıdır. Her iki isim de kişileri rahatsız eder. Peki, bu isim değiştirilir mi?

Snapchat Kullanıcı Adı Değiştirme

Snapchat Kullanıcı Adı Değiştirme işlemine Snapchat maalesef şu an için buna yönelik izin vermez. Dolayısıyla değişiklik imkansızdır fakat yinede farklı yöntemler vardır. İlk olarak dilerseniz görünen adınızı değiştirebilirsiniz.

Snapchat Görünen Adı Değiştirme

Snapchat uygulamasını açarak profilinize gidin. Daha sonra açılan sayfadan dişli simgesine dokunarak ayarlara giriş yapın. Görünen ad ekleme düzenleme seçeneğine giriş yapın. Açılan sayfada ilk 2 alan isim ve kullanıcı adı alanıdır. Kullanıcı adı kısmı değiştirilemez. Bu sayfada isim alanına tıklayarak isim ve soy isminizi girerek snapchat görünen adı değiştirin ve kaydet diyerek sayfadan çıkın.

Yukarıdaki tüm ayarları doğru yaptıysanız snapchat kullanıcıları tarafından görünen isminiz başarıyla değişmiştir.

Görünen adı değiştirmek sizin için yeterli değilse, sizler için yazımızın devamında sc kullanıcı adı değiştirme için ikinci ve garanti bir yöntemden bahsedeceğiz.

Snapchat kullanıcı adı değiştirme için Tek çözüm kullanıcı adını değiştirmek istediğiniz hesabı kapatarak, yerine yenisi açmadır. Böylece daha düzgün bir isim de belirleyebilirsiniz. Peki, bu işlem nasıl yapılır?

Snapchat Hesabı Nasıl Silinir?

Snapchat kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır için tek çözüm yeni bir hesaptır. Ancak bunun için eski olan de silinmelidir. Eğer buna kararlıysanız, şu işlemler yapılarak çözüm bulunabilir;

Snapchat’e girin. Kullanıcı adınız ve şifreniz ile hesabınızı açın. Ayarlar ekranına gelin. Burada Support ya da destek yazan kısmı seçin. Hesabım ve ayarlar kısmına gelin. Hesap bilgilerini açın. Hesap sile dokunun.

Ardından diğer işlemler ile hesabınız silinmek üzere askıya alınır. 30 gün beklenmesi ardından silinir. Eğer fikrinizi değiştirirseniz, bu süreçte kurtarma yapmanız mümkündür. 30 günün dolmasıyla hesap da silinir.

Snapchat Üyeliği Nasıl Açılır?

Snap kullanıcı adı değiştirme 2021 için silme tamamlanınca yeni üyelik açmanız gerekir. Ancak burada eski hesabın silinmesini 30 gün beklemeniz şarttır. Ardından şu işlemler uygulanır;

Snapchat’e girin. Eğer bir hesap açıksa çıkış yapın. Hesap oluştur alanına gelin. İsim Soyisim girin. Hesap oluştur diyerek, doğum gününüzü belirtin. İstediğiniz kullanıcı adını girin.

Böylece platformda hem yeniden üyelik açabilir, hem de snapchat kullanıcı adı değiştirme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.