Teen Wolf – Genç Kurt Konusu ve Oyuncuları (2011–2017)

Kurt adam konulu dizi denildiğinde ilk akla gelen yapımlardan biri olan Teen Wolf'a yakından baktık. İşte Genç Kurt'ların konusu ve diğer detayları. Dikkat Spoiler içerebilir.

Belki de kurt adam konulu dizi tarihinde ki en iyi çalışmalardan birisi olan aynı zamanda da pek çok fanı bulunan dizilerden arasında gösterilen Teen Wolf 5 Haziran 2011 yılında hayatımıza giren bir dizi olarak varlığını da sürdürmektedir. Bu dizi paranormal ve doğaüstü yaratıkların olduğu en önemli diziler arasında yer almaktadır. Bunun en temel sebebi ise gerek kurgunun gerek ise olay örgüsünün tatmin edici olması ile açıklanabilmektedir. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğundan olumlu geri bildirim alması da dizinin daha üst sıralarda yer almasını da sağlamaktadır.

Genç bir kadroya sahip olan bu dizi aynı zamanda da pek çok kişinin hem hayallerini süslemek de aynı zamanda da onlara oldukça etkili bir işi meydana getirmektedir. Scott bu dizide ki en çok göze çarpan kişiler arasında yer almaktadır. Bunun en temel sebebi ise hem güçlü hem de dinamik olması ile oldukça cesur tavırlar da sergilemektedir. Bu durum da onun daha da ilgi çekici olmasına olanak sağlamaktadır.

Scott normal bir kasabada normal bir hayat süren kişidir. Her ne kadar normal insanlarda olduğu kadar derdi olsa da yine de yaşamayı seven birisidir. Her gün kafasını dağıtmak için ormana gider ancak hiçbir olay olmadan geri gelmektedir. Bir gün ise gittiği ormanda fazlası ile büyük bir sorun ile kaşrı karşıya gelecektir.

Olay aslında oldukça garip bir şekilde başlamaktadır. Bunun en temel sebebi ise bir ormanda bulunan ceset olayın da kurulmasını sağlamaktadır. Scott ormanda belki de sadece kafa dinlemek istemiştir. Ancak ormanda bir ceset bularak olayları alt üst eder. Bunun en temel sebebi ise bu normal bir ölüm değildir. Aynı zamanda da neredeyse bir yaratığın parçaladığını görmüştür. Bir anda kurt ulumasını duyar ve karşısında bir kurt görür. Görmesi ile birlikte de bir anda kendisine de saldırmasını önleyemez.

Bir kere ısırılmak yeterli

Istırılması ile birlikte de bir anda yararlarının enfeksiyon kapmaya başlar. Bu enfeksiyon ise onu artık oldukça başka bir şeye dönüştürmektedir. Bu durumda da artık bazı şeyleri de kavramaya başlar. Artık vücudunda da bir kemiklerinin kırıldığını fark eder. Aynı zamanda da dolunay olduğunu gören Scott bir efsane olarak bildiği kurt adam etkisinde olduğunu anlat. Artık ne olacağını kimse bilmemektedir. Ya öldürecek ya da ölecektir. Ancak bu hayatı kendisi seçmemiştir. O yüzden de bu yaşam için bir şeyler yapmak istemese de ölmek için de hazır değildir.

Artık hayatını bir kurt adam olarak yaşamakta ve her dolunayda büyük bir değişim göstererek saldırgan bir hale gelmektedir. Bu saldırganlığı ise insanların yaşamına son verecek şekildedir. Bunun en temel sebebi ise saldırıdan canlı kurtulması ile birlikte bu dönüşüme başlamıştır. Yanında kimse olmaması da kendisini eğitememesini ve hırsını da durduramamasına olanak vermektedir. Uzun zaman geçmeden ondaki bu durumu fark eden başka bir kurt adam ise onu içlerine alır. Artık kasabadan uzak ancak yine de kasabanın içinde farklı bir hayat yaşamaktadır. Artık bazı şeyleri görmüştür. Kendisi kurt adam olmuş ve bunun da bir dönüşü yoktur. En büyük düşmanı ise vampirlerdir. Bu konuda eğitim alması ile birlikte de kısa sürede kendisini geliştirmeyi başaran bu genç artık oldukça güçlü bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Ancak yine de bazı şeylerin yolunda gitmediğini de bilmektedir. Bunun en temel sebebi ise cinayetler artıyor ve insanlar ölüyordu. O öldürmek istemiyor aksine bu hayatı da yaşamak istemiyordur.

Teen Wolf 1. Sezon Fragmanı