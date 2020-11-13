Tinder Yüz Yüze Özelliği Nasıl Kullanılır?

Tinder her geçen gün yeni bir özellikle karşımıza geliyor. Özellikle Türkiye’de kullanıcı sayısındaki artış dikkatleri çekiyor. Kısa süre önce ise Tinder yüz yüze görüşme özelliği geldi.

Tinder kendisine bir ekleme yaptı bu gelen özellik sayesinde kullanıcıların buluşma esnasında bir sürprizle karşılaşma durumu da tamamen ortadan kalkmış oldu. İki kullanıcı da onay verdiği durumda görüntülü konuşma aktif oluyor. Tinder bütün dünyada kullanılan ve bugüne kadar en popüler flört uygulaması olarak dikkat çekiyor. Yüz yüze özelliği sayesinde kullanıcılar birbirleriyle görüntülü şekilde sohbet etme şansına erişiyor. Tinder da insanlar bir süre sohbet ettikten sonra buluşmak istiyorlar.

Buluşma öncesinde fiziksel olarak sadece fotoğraflar göründüğü için kullanıcılar bazen sorunlarla karşılaşıyordu. Tinder bu gibi durumları devre dışı bırakmak adına daha gerçekçi deneyimler elde edebilmek için kullanıcılarına çok güzel bir yenilik sundu.

Yüz yüze görüşme özelliği sayesinde artık kullanıcılar bir araya gelmeden birbirlerini görme şansı yakalayacaklar. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe oldukça önem arz ediyor. Tinder yapmış olduğu bu özellik ile bütün dünyada kullanılan flörtleşme uygulamasını da daha popüler hale getirdi.

Tinder Görüntülü Sohbet Özellikleri

Görüntülü sohbet özelliği sadece iki tarafında onay vermesi durumunda aktifleşecek. Yani bir taraf diğerine görüntülü konuşmak için bir çağrı atacak ve diğeri de bunu kabul etmesi durumunda görüntülü konuşma aktif olacak.

Her ne kadar ilk aşamada bu özellik çok fazla dikkat çekse de kullanıcıların bu özelliği ne kadar seveceği zaman içerisinde belli olacak.

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