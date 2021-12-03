Trendyol müşteri hizmetleri irtibat numarası sıkça merak ediliyor. Türkiye’nin en büyük ve en güvenilir online pazaryerlerinden biri olan trendyol için müşteri hizmetleri numarası 0212 331 0 200’dir. Bu irtibat numarası ile direk çağrı merkezine bağlanabilirsiniz. Hem hafta içi hem de hafta sonu çağrı merkezi çalışma saatleri ise 08:30-24:00’dır. Bu saat aralığında tüm işlemleriniz için hemen bu numarayı arayarak ayrıntılı bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

Trendyol müşteri hizmetleri 0850

Trendyol müşteri hizmetleri 0850 ile başlayan çağrı numarası kullanmıyor. Doğrudan Trendyol çağrı merkezine bağlanmak istiyorsanız 0212 331 0 200 numarasını aramanız yeterli olacaktır. Trendyol çağrı merkezi ile şu nedenlerden ötürü her zaman irtibata geçebilirsiniz;

Ürün ve sipariş takibi yapmak için

Satın aldığınız ürünlerin iadesini yapmak için

Sipariş oluştururken yardım almak için

Ödeme işlemleri için

Kargo durumu ve sipariş takip numarası öğrenmek için

Tüm bu soru, sorun ve şikayet bildirimlerinizde çağrı merkezi irtibat numarasını aramanız yeterli olacaktır. İlgili müşteri temsilcileri en kısa sürede çağrınıza yanıt vererek size yardımcı olacaktır.

Trendyol müşteri hizmetleri Direk bağlanma 2022

Trendyol müşteri hizmetleri Direk bağlanma 2022 işlemleri nasıl yapılır sorusuna da oldukça sık bir şekilde yanıt aranıyor. Eğer çağrı merkezini aradığınız zaman hemen müşteri temsilcisine bağlanmayı istiyorsanız şu adımları takip edebilirsiniz;

0212 331 0 200 olan Trendyol çağrı merkezi irtibat numarasını tuşlayarak arayın.

Karşılama açıklamasını dinledikten sonra geçin.

Ardından hemen tuş takımınızdan önce 4 daha sonra ise 7 tuşuna tıklayarak devam edin.

Böylece doğrudan hiç beklemeden müşteri temsilcisi ile irtibata geçmiş olacaksınız.

Trendyol Satıcı Müşteri Hizmetleri Trendyol

Trendyol satıcı müşteri hizmetleri iletişim seçenekleri de oldukça sık bir şekilde araştırılıyor. Trendyol online pazaryeri üzerinde online mağazası ile hizmet veren sayısız satıcı bulunuyor. Bu satıcı sistemleri müşterilerinkinden daha farklı işliyor. Sipariş süreçleri ve benzeri konularda satıcılar da desteğe ihtiyaç duyuyor. Satıcılar için özel bir iletişim numarası bulunmuyor. Her satıcı sorularına yanıt almak üzere 0212 331 0 200 olan Trendyol müşteri hizmetleri irtibat numarasını kullanabilir.

Trendyol iletişim daha fazla bilgi almak için; https://www.numarasiadresi.com/trendyol-musteri-hizmetleri-cagri-merkezi-telefon-numarasi-iletisim-bilgileri/ adresini ziyaret edin.