Twitter Hesabını Silmek İçin Ne Yapmalı ? - Teknofeed.COM

Son Haberler

Instagram’da Ziyaret Edilen Web Siteleri Nasıl Görüntülenir?
Hasarlı Videolar Nasıl Onarılır?
Twitter Hesabını Silmek İçin Ne Yapmalı ?
Bilgisayarınızda Windows 10 Sürümü Nasıl Kontrol Edilir?
Az Bilinen Çok Faydalı Web Siteleri ve Eklentiler

Twitter Hesabını Silmek İçin Ne Yapmalı ?

admin
1 dk okuma süresi
Twitter Hesabını Silmek İçin Ne Yapmalı ?
Okunuyor Twitter Hesabını Silmek İçin Ne Yapmalı ?

Twitter Hesabını Silmek birçok kullanıcının bilmek istediği bir bilgi. Dünyanın en gelişmiş sosyal ağlarından biri olan Twitter , özellikle anlık haber takibi yapmak isteyenlerin gözdesi durumunda. Dünyada olup biten her şey hakkında aynı anda eş zamanlı olarak haberdar olmanızı sağlayan ve bunu sansürsüz yapan Twitter sistemi üzerinden Hesabınızı Silmek için ne yapmanız gerektiğini anlatıyoruz. Silme işlemine başlamadan ince, mutlaka bu güne kadar tüm verilerinizi barındıran arşivinizi de indirebilirsiniz. Arşivinizi indirmek için

  • Twitter >
  • Ayarlar >
  • Hesap >

Yolunu izleyin. Ardından “Arşivini iste” sekmesine tıklayın. Karşınıza gelecek olan “şimdi indir” sekmesini tıklayın. Arşiviniz inecektir. Twitter Hesabını Silmek için de buradaki sekmesine tıklamanız yeterlidir. Bu linke tıkladığınızda hesap sıfırlama sayfası karşınıza gelir. “Bu hesabını devre dışı bırakacaktır” uyarısı alacaksınız. En alt kısımda devre dışı bırak “ sekmesine tıklarsanız hesabınız silinir.

Twitter Hesabını Geri Almak

Twitter size bir kolaylık daha sağlıyor. 30 gün içinde sildiğiniz twitter hesabınızı geri alabiliyorsunuz. Eğer 30 gün boyunca hiçbir işlem yapmazsanız Twitter Hesabını Silme işleminiz kalıcı olacaktır. Aynı isim altında aynı hesabı tekrar açma şansınız bulunmuyor. Ancak 30 gün boyunca bu hesabınızı yeniden aktifleştirme şansınız var. Twitter size bu olanağı da tanıyor. Twitter Hesabını Silmek konusunda kafanıza takılan sorular olursa, yorum kısmına yazabilirsiniz. Hemen cevaplandırılacaktır.

Related posts:

  1. Obama Kişisel Twitter Hesabını Açtı, İlk Tweetini iPhone ile Attı
  2. Google+ Hesabını Silme
  3. Facebook Hesabı Nasıl Silinir?
  4. Instagram Hesap Dondurma ve Kalıcı Olarak Silme 2020

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Etiketler
Benzer yazılar
Hasarlı Videolar Nasıl Onarılır?

Hasarlı Videolar Nasıl Onarılır?

Apple Watch Podcast Nasıl Eklenir? [iPhone / iPad]

Apple Watch Podcast Nasıl Eklenir? [iPhone / iPad]

Laptoplarda Isınma Sorunu Nasıl Çözülür ?

Laptoplarda Isınma Sorunu Nasıl Çözülür ?

Android DNS Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır ?

Android DNS Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır ?

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın