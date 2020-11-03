Oyun bilgisayarı toplamak isteyen ya da ikinci el bir oyun bilgisayar almak isteyen insanların temel amaçlarının başında ucuz bilgisayar nasıl toplanır? Yatmaktadır.

Özellikle döviz kurunun giderek yükselmesi ve Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesi ile birlikte bilgisayar parçalarında ciddi fiyat farkları ortaya çıkmaya başladı. Bu yazımızda sizlere ucuz oyun bilgisayarı nasıl toplanır? 2020 ve hatta 2021 yılında ikinci el ucuz oyun bilgisayarı nasıl toplanır? Bu konular hakkında bilgiler vereceğiz.

Az bir bütçeniz var Ve bu bütçeyle en iyi parçaları bir araya getirmek istiyorsunuz. İyi parçaları bir araya getirmek kesinlikle bilgisayarın daha fazla performans vermesini kolaylaştıracaktır. Özellikle oyun oynamak için bir bilgisayar topluyorsanız kesinlikle parça fiyat analizini çok iyi yapmalı ve dikkatli olmalısınız.

En İyi Oyun Bilgisayarı Nasıl Toplanır?

İyi oyuncu bilgisayarı donanım ve kullanım açısından kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. Günümüz oyunlarını başarılı bir şekilde açmalı ve oyunculara Gerçekçi bir oyun hissiyatı vermelidir. Bunun için ise yüksek ram ve yüksek grafik kartlarına sahip olması gerekiyor.

Her geçen gün yeni oyunlar hayatımıza giriyor yeni oyunlar daha fazla yüksek donanım istiyor. Bu nedenle 8 GB Ram kesinlikle günümüz şartlarında yeterli değil. En az 16 GB Hatta 32 GB Ram’e sahip olan bir bilgisayar kesinlikle oyunlardan yüksek performans almanıza neden olacaktır.

Günümüz yeni nesil oyunlarının ana özelliklerinden bir tanesi yüksek ekran kartı istemesidir. Bu nedenle çift fan soğutmalı en az 6 GB ekran kartı oyunlardaki kalitenizi çok daha yükseltecektir.

Monitör Tercihini Doğru Yapın

Artık oyun bilgisayarı denildiği zaman sadece kasa ya da bilgisayar parçaları akıllara gelmiyor iyi bir oyun deneyimi yaşamak ve oyunlarda tam kapasite ile performans alabilmek için kusursuz bir bilgisayar monitörünüzün olması gerekiyor.

19 27-inch arasında bir monitör kesinlikle oyunlardaki kaliteyi arttıracaktır 144 ya da daha yüksek yenileme kızına sahip monitörler kesinlikle daha iyi olacaktır.

Ucuz Bilgisayar Parçaları Nasıl Bulunur?

Giderek yükselen bilgisayar parçalarını daha uygun fiyatlı alabilmeniz için birçok yöntem vardır. İkinci el bilgisayar parçaları sıfır parçalara oranla daha uygun fiyatlara satılıyor.

Günümüzde ekran kartı RAM ya da anakart hiç fark etmeksizin fiyatları son derece uçuk olabiliyor. Yani bilgisayar parçalarını özellikle Gaming bilgisayarların parçalarını ikinci el olarak alırsanız daha donanımı yüksek parçaları alabilir ve bu sayede daha kaliteli bir bilgisayara sahip olabilirsiniz.

Bunun için ise letgo sahibinden benzeri sanal pazarları gezebilir ve uygun fiyatı oyun bilgisayarı parçalarını toplayabilirsiniz. Öncelikle kafanızdaki anakartı ve ekran kartını belirledikten sonra parçalarınızı buna göre dizayn edebilir ve tamamen kendinizi bir oyuncu bilgisayarı toplayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tek bir şey var bilgisayar parçalarının ne durumda olduğu çok fazla yorulmuş ya da sürekli olarak sorun çıkaran bilgisayar parçalarını almak yerine sorunu olmayan ve özellikle garantisi olan bilgisayar parçalarını almayı tercih edin. Bilgisayar parçalarını satın almadan önce mutlaka gerekli testleri yapın ve bu konuda dikkatli olun.