Vodafon 7000 e Mesaj Atamıyorum, Gitmiyor | Çözüldü

Vodafon 7000 e mesaj atamıyorum, gitmiyor, 7000 e mesaj gönderemiyorum gibi sorunlarınıza bu yazımız ile kesin ve kalıcı çözüm bulacaksınız. Vodafone 7000 mesaj gitmiyor hatası bir kaç farklı sebepten kaynaklansada çözüm yolu tüm markalar (Huawei, iPhone, Xiaomi, Samsung, Oppo) için aynıdır ve 1 dakika bile sürmeyecek kadar kısadır.

Buradaki asıl problem vodafone 7000 sms servisi ile alakalı bir durum değildir. Bu sorunun tek sebebi telefonlarda fabrika ayarları ile birlikte gelen 4 haneli numaralara mesaj atamama ile alakalıdır. Bunu da çözmek için ayarlardan basit bir şekilde halledeceğiz.

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Vodafone 7000 e mesaj atamıyorum, gitmiyor

Vodafon 7000 e mesaj atamıyorum

Vodafon 7000 e mesaj atamıyorum hatasına çözüm aramanızın başlıca nedeni, fabrika çıkış ayarlarında, telefonunuzun premium sms ayarları ile alakalıdır. Bu sebeple SMS mesajları gönderemiyor veya alamıyorsanız, bunun nedeni az önce bahsetmiş olduğum ayarlarınızın yanlış olmasından kaynaklanmaktadır. Şimdi çözüm yöntemlerine geçelim.

Vodafon 7000’e mesaj gitmiyor hatası çözümü

Bir önceki bölümlerde bu hatanın vodafone 7000 mesaj servisi ile alakalı olmadığını, 4 haneli numaralara mesaj atamama ile alakalı olduğundan bahsetmiştik. Şimdi ise android ve ios Vodafone 7000 mesaj gitmiyor hatasının genel çözümünü anlatacağız. Sonrasında ise markalara göre daha ayrıntılı şekilde yer vereceğiz.

Vodafone 7000 e mesaj atamıyorum 2022

Vodafone 7000 e mesaj atamıyorum hatası çözümü

Öncelikle telefonunuzdan ayarlar menüsüne giriş yapın.

Daha sonra “Uygulamalar” seçeneğine tıklayın.

Daha sonra ise sağ üst köşede bulunan üç nokta simgesine tıklayın.

Bundan sonra açılan menüde “özel erişim” seçeneğine tıklayın.

Daha ssonra ise “Premium SMS erişimi” seçeneği ile devam edin

Akabinde ise “Mesajlar” seçeneğine devam ediyoruz.

Sonrasında ise açılan seçeneklerden “Daima izin ver” diyerek işlemi sonlandırıyoruz.

Artık sorunsuz bir şekilde 7000 e mesaj atabilirsiniz. Bu işlemden sonra eğer hala mesaj göndermiyor iseniz hattınızı başka bir telefona takarak deneyin. 7000 e mesaj gittiğini göreceksiniz.

Şimdi yazımızın devamında marka ve modellere göre daha detaylı şekilde ele alacağız.

Vodafone 7000 e mesaj atamıyorum Huawei

7000 e mesaj atamıyorum huawei hatası çözümü içinde izlememiz gereken adımlar hemen üstte anlattığım adımlar işe tamamen aynıdır. Resimdeki görsel ile birebir uyumludur. İşlem adımlarını ve görseli takip ederek kolayca yapabilirsiniz.

Vodafon 7000’e mesaj gitmiyor iPhone

iPhone 7000’e mesaj gitmiyor ise, mesaj hafızası dolu olabilir. İos cihazlarda mesaj kutusu dolu olduğu zaman mesajlar gitmez ve beklemeye alınır. Mesaj kutunuzu temizlediğiniz takdirde sorununuz çözülecektir.

Vodafon 7000’e mesaj gitmiyor Samsung

Samsung 7000 mesaj gönderemiyor iseniz, yapmanız gereken adımlar ve sıralaması için hemen yazımızın en başındaki adımlar işe birebir aynıdır. Sırası ile işlem adımlarını takip ettiğiniz takdirde Samsung j7 ve tüm modelleri dahil rahatlıkla 4 haneli numaralara mesaj atabileceksiniz.

Vodafon 7000 mesaj gitmiyor Xiaomi ve Oppo

Eğer Xiaomi ve Oppo 7000’e mesaj atamıyor iseniz yapacağınız işlem adımları yazımızın en başında olduğu gibi aynıdır. Buradaki tüm aşamaları tamamladığınız takdirde sorunlarınız ortadan kalkacaktır.

Eğer hâlâ sorun yaşamaya devam ederseniz veya içeriğimiz size fayda sağladı ise bizlere yorumlardan yazarsanız memnun olurum. Hem okuyan diğer ziyaretçileri bilgilendirmiş olacaksınız.