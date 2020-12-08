Windows 10 Bilgisayarınızı Kilitlemenin Yolları

Windows 10 bilgisayarınız, klavye kısayolu, Başlat Menüsü veya Görev Yöneticisi gibi birçok farklı şekilde kilitlenebilir. Bilmiyorsanız, bilgisayarınız uzun süre hiçbir etkinlik yapılmadığında kendini otomatik olarak kilitler, bu varsayılan Windows ayarlarıdır, ancak Windows 10 bilgisayarı manuel olarak kilitlemek istediğinizde bu yöntemleri deneyebilirsiniz. Windows 10 kilitleme yolları aşağıdaki gibidir;

Klavye Kısayolunu Kullanarak Kilitle WinKey + L

Windows 10 kilitleme yöntemleri arasında bilgisayarı anında kilitleyen Windows Tuşu + L klavye kısayoluna basmaktır. Bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, bilgisayarı yine de kilitleyen ve yeniden açtığınızda kullanıcı hesabının oturum açmasını isteyen kapağı kapatabilirsiniz. Güç düğmesine veya uyku düğmesine basmak da cihazı uyku moduna geçirir.

Başlat Menüsünü Kullanarak Kilitle

Klavye kısayolunu kullanmak istemiyorsanız veya başka bir yöntem istemiyorsanız, bir başlangıç menüsü kullanmaktan, birkaç tıklamadan daha iyi bir şey yoktur ve bilgisayarınız kilitlenir.

Köşedeki Windows Tuşu’na tıklayın ve Başlat Menüsünü başlatın.

Sol taraftaki profil simgenize veya kullanıcı simgenize tıklayın ve bir açılır menü görünecektir.

PC’yi kilitlemek için Kilitle’yi seçin.

CTRL + ALT + DEL ile Kilitle

Görev Yöneticisi gibi herhangi bir şey için CTRL + ALT + DEL kısayolunu kullanırsanız, Görev Yöneticisi seçeneğine basmadan önce bir Kilit seçeneği olduğunu ve bilgisayarı kilitlemek için kullanılabileceğini fark edeceksiniz. Kilit kısayol tuşuna basın ve Windows 10 bilgisayarınızı kilitleyin, bu aynı zamanda onu kilitlemek için kullanabileceğiniz hızlı bir yoldur.

Görev Yöneticisini Kullanarak Kilitleme

Windows 10 PC’yi kilitlemenin başka bir yolu, Görev Yöneticisini kullanmaktır. Görev Yöneticisi o kadar güçlüdür ki, bir işlemi sonlandırmanıza yardımcı olur, sistem kullanımını kontrol etmenize, başlangıç öğelerini yönetmenize, kullanıcıları oturum açmanıza veya kapatmanıza ve sistemle ilgili diğer görevleri yönetmenize olanak tanır. Bilgisayarı kilitlemek için Görev Yöneticisini kullanabilirsiniz, tek ihtiyacınız olan Görev Yöneticisini açmak ve aşağıdakileri yapmaktır.

Görev Yöneticisi’ni açmak için CTRL + ALT + DEL tuşlarına basın veya alttaki görev çubuğunu sağ tıklayın ve Görev Yöneticisi’ni seçin.

Daha fazla ayrıntıya tıklayın ve Kullanıcılar Sekmesine gidin.

Kullanıcıya sağ tıklayın ve Bağlantıyı Kes öğesini seçin. Kullanıcının bağlantısını kesmeniz istenecektir, devam etmek için Kullanıcı bağlantısını kes’e tıklayın.

Bu, bilgisayarı kilitleyecek ve kullanıcı hesaplarını seçebileceğiniz oturum açma sayfasına yönlendirileceksiniz.

Masaüstü Kısayolu Kullanarak Kilitle

Windows 10 bilgisayarınız bir masaüstü kısayolu kullanılarak da kilitlenebilir, işte bilgisayarı kilitleyen bir kısayol oluşturmak için yapmanız gerekenler.

Masaüstündeki boş alana sağ tıklayın, alttaki Yeni’ye gidin ve Kısayol’u seçin.

Yeni kısayolu oluşturmak için yeni bir pencere açılacaktır, aşağıdaki komutu kopyalayıp metin kutusuna yapıştırın.

İleri’ye tıklayın ve buna bir ad verin, örneğin – Bilgisayarımı Kilitle veya istediğiniz herhangi bir şey.

Masaüstü kısayolunu kaydetmek için Bitir’e tıklayın.

Şimdi, ne zaman PC’yi kilitlemek isterseniz, kısayolu çift tıklamanız yeterlidir. Bu şekilde, bir masaüstü kısayolu kullanarak Windows 10 PC’yi kilitleyebilirsiniz.

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