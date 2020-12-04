Bilgisayarınızda Windows 10 Sürümü Nasıl Kontrol Edilir?

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Bilgisayarınızda Windows 10 Sürümü Nasıl Kontrol Edilir?
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Bilgisayarınızda Windows 10 Sürümü Nasıl Kontrol Edilir?

ECE
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Bilgisayarınızda Windows 10 Sürümü Nasıl Kontrol Edilir?
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Microsoft genellikle her yıl iki yeni sürüm çıkarır, bu da aşağı yukarı altı ayda bir işletim sisteminin yeni güncellenmiş bir sürümünü yayınlamaya başladığı anlamına gelir. Ancak birçoğu bunları anlamıyor ve eski sürümlere takılıp kalıyor. Şirket ayrıca, güncellemeleri nasıl sunacağı ve yeni güncellemenin kullanıcının sistemini nasıl etkilediği konusunda da çok dikkatlidir. Bu nedenle, güncellemenin kullanıma sunulması çok yavaştır ve herkesin kullanımına sunulması aylar hatta bir yıl sürebilir. En son güncellemeyi almadıysanız, uyumluluk bekletmeyi atlayabilir ve yeni sürüme güncelleyebilirsiniz. Ancak, Windows işletim sisteminin daha eski bir sürümünü çalıştırıyorsanız ve herhangi bir sorun yaşamıyorsanız veya Microsoft tarafından yeni sunulan özellikleri istemiyorsanız, güncellemenin sisteminiz için kullanılabilir olmasını beklemeniz daha iyidir. Peki bilgisayarınızda hangi Windows işletim sistemi sürümünü çalıştırdığınızı nasıl belirleyeceksiniz? İşte size PC’nizdeki Windows 10 sürümü nasıl kontrol edeceğinizi açıklayacağız.

Windows 10 Sürümü Nasıl Kontrol Edilir?

1. Adım: Öncelikle Windows bilgisayarınızda Ayarlar uygulamasını açın. Bunu yapmanın en hızlı ve kolay yolu klavyedeki Windows + I tuşlarına basmaktır.

2. Adım: Ayarlar uygulamasında, Sistem’e tıklayın ve ardından sol taraftaki menüden listedeki son seçenek olması gereken “Hakkında” seçeneğine tıklayın.

3. Adım: “Windows özellikleri” bölümünde, bilgisayarınızda Windows 10 işletim sisteminin hangi sürümünün yüklü olduğunu gösteren “Sürüm” etiketini göreceksiniz.

Windows 10 sürümü

Bilgisayarınızda Windows işletim sisteminin en son sürümünü çalıştırmıyorsanız, sisteminizi güncellemeniz iyi bir fikirdir. Bunun için Ayarlar uygulamasına gidin, Güncellemeler ve Güvenlik’i seçin ve Windows Güncelleme bölümünde “Güncellemeleri kontrol et” düğmesine tıklayın.

Bir önceki yazımız olan Windows 7'den Windows 10'a Ücretsiz Yükseltme 2020 başlıklı makalemizde Windows 10 ücretsiz yükseltme, Windows 10 ücretsiz yükseltme 2020 ve Windows 10 yükseltme hakkında bilgiler verilmektedir.

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