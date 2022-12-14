Xiaomi Redmi Note 10s Nfc Varmı – Note 10s Nfc Açma 2023

Redmi Note 10s Nfc varmı, Xiaomi Redmi Note 10s Nfc Açma nasıl yapılır, hakkında detaylı bilgilendiriyoruz.

Xiaomi’nin en çok satılan modelleri arasında yer alan Redmi Note 10s fiyat performans olarak güzel bir satış grafiği yakalamıştır. Hâl böyle olunca bazı özellikleri de merak konusu olmaktadır. Bunların en başında da temazsız ödeme gibi kolaylıklar sağlayan Nfc teknolojisidir.

Xiaomi Redmi Note 10s Özellikleri

Öncelikle Redmi Note 10S modelinin özelliklerine kısaca göz atalım.

Depolama ve RAM

6 GB+64 GB|6 GB+128 GB|8 GB+128 GBLPDDR4X + UFS 2.2

Boyutlar

Yükseklik: 160,46 mmGenişlik: 74,5 mmKalınlık: 8,29 mmAğırlık: 178,8 g

Ekran

6,43 inç AMOLED DotDisplay

Çözünürlük: 2400×1080409 PPIKontrast oranı: 4.500.000:1Renk gamı: DCI-P3Parlaklık: HBM 700 nit (tipik), 1.100 nit en yüksek parlaklık (tipik)8 bit renkOkuma modu 3.0Güneş ışığı modu 2.0SGS tarafından onaylanmış düşük mavi ışık

İşlemci

MediaTek Helio G95

CPU: Maks. CPU frekansı 2,05 GHzGPU: ARM Mali-G76 MC4

Kamera

Arka Kamera. 64 MP. Arka Kamera. 4 Adet. Ön Kamera. 13 MP. Video. 2160p 4K UHD.

Ağ ve Bağlantı

Çift SIM

Ağ bantları:

2G: GSM 850 900 1800 1900 MHz

3G: WCDMA B1/2/4/5/84G: LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28

4G: LTE TDD B38/40/41(2.535-2.655 MHz)

Xiaomi Redmi Note 10s Nfc varmı

Redmi Note 10s Nfc Varmı

Xiaomi Redmi Note 10S Nfc varmı sorusuna cevabı sahip olduğunuz cihazın pazar durumuna göre değişmektedir.

Eğer M2101K7BG sürümünde bir cihaza sahip iseniz Nfc yok. Fakat telefonunuz M2101K7BNY Sürüm ise Nfc özelliği bulunmaktadır.

Türkiye’de Xiaomi Türkiye tarafından ithal edilen 10s ler M2101K7BG kodlu cihazlar olup bulunmakmaktadır. Eğer yurt dışı bir 10s sahibi veya farklı distribütörler tarafında ithal edilmiş cihaz sahibi iseniz bu telefon M2101K7BNY sürümlü olup Nfc bulunmaktadır.

Şimdi sizlere Nfc açma işlemini nasıl yapacağınızı anlatacağız.

Redmi Note 10s Nfc Açma

Nfc özelleğine sahip cihazınızın bağlantısını aktif etmeniz için izlemeniz gereken adımlar vardır. Redmi Note 10s Nfc açma adımları için aşağıdaki işlemleri sırası ile takip edin.

Xiaomi Redmi Note 10s Nfc Açma Nasıl Yapılır? #1 Öncelikle cihazınızın ayarlar menüsüne giriş yapın. #2 Ayarlar menüsüne sayfasında yer alan bağlantı ve paylaşım menüsüne giriş yapın.

Bu sayfada Nfc seçeneğinin yer almadığını göreceksiniz. Sayfadan ayrılmadan telefonu açma kapama tuşu ile yeniden başlatın. #3 Telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra tekrar bağlantı ve paylaşım seçeneğine gelin.

Sayfayı aşağı doğru kaydırın ve Nfc yi açın. Tüm işlem adımlarını tamamladınız.

Sonuç

Eğer yeniden başlattıktan sonra Nfc seçeneği aktif değilse cihazınızda nfc yoktur. Telefenonuz M2101K7BNY sürümüne sahip ise Nfc özelliği aktif hale gelerek başarılı şekilde açılacaktır.

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