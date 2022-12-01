Xiaomi Redmi Note 9 Nfc Varmı? Redmi Note 9 Pro Nfc Açma

Xiaomi redmi note 9 nfc açma, nfc varmı, Redmi Note 9 ve Pro nfc açma işlemi hakkında detaylı bilgiler makalemizin devamında yer almaktadır.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Özellikleri

Xiaomi nin en çok tutulan modellerinden biri olan Redmi Note 9 modeli hâlâ birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Çıktığı zamandan bu yana rakip modeller arasından en iyi çıkış yapan modeli Note 9 Pro da oldukça performanslı bir modeldir.

Kısaca özelliklerine bakacak olursak ;

Ekran Boyutu: 6.67 inç

Dahili Depolama: 64 veya 128 GB.

Bellek (RAM): 6 GB.

Batarya Kapasitesi: 5020 mAh.

Ekran çözünürlüğü: 1080×2400 (FHD+) Piksel.

Hat Sayısı: Çift Hat.

CPU Çekirdek: 8 çekirdek.

Ekran gövde oranı: %84.27

Hızlı Şarj: Var.

4.5G Desteği: Var.

CPU Frekansı: 2.3 GHz.

Nfc ile temazsız ödeme.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Nfc Varmı

Xiaomi Redmi Note 9 Pro modelinde nfc özelliği bulunmaktadır. Nfc sayesinde hızlıca dosya transferi yapabilir, sevdikleriniz ile resimlerinizi, müziklerinizi paylaşabilirsiniz.

Bazen güncelleme sonrasında nfc sorunları oluşabilmektedir. Redmi Note 9 Pro Güncelleme Sonrası Nfc kayboldu sorunun çözümü de yazımızın devamında hemen aşağıda yer almaktadır.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Nfc Açma

Redmi Note 9 Pro Nfc Özelliğini Açma işlemi için aşağıdaki adımları sırası ile takip edin.

Xiaomi Redmi Note 9 Nfc Açma Toplam zaman: 5 dakika Adım 1 Öncelikle cihazımızın ayarlar sekmesine giriş yapalım. Ayarlar sayfası açıldıktan sonra ise bağlantı ve paylaşım menüsüne giriş yapın. Adım 2 Bağlantı ve paylaşım menüsüne girdikten sonra sayfayı aşağı doğru kaydırın. Bu kısımda Nfc açma, kapatma seçeneklerinin olmadığını göreceksiniz. Şimdi ise sayfadan çıkmadan telefonunuzun güç tuşuna basılı tutarak telefonu yeniden başlatın. Adım 3 Telefonumuzu yeniden başlattıktan sonra tekrar ilk adımı yaparak yeniden başlatmadan Nfc açma seçeneğinin geldiğini göreceksiniz. Şimdi ise Nfc yi etkinleştirin. Daha sonra ise hemen altındaki Nfc işlevini geri yükle seçeneğine basın. Adım 4 Nfc işlevini geri yükle dedikten sonra ise ekranda çıkan uyarıya Evet diyerek devam edin. Adım 5 Redmi note 9 nfc açma için Bir çönceki ekrandaki uyarıya Evet dedikten sonra karşımıza bu şekilde bir ekran gelecektir. Bu ekranda ise Geri yükle seçeneğine basıyoruz. Adım 6 Geri yükle seçeneğini seçtikten sonra işlemi başlatmış bulunmaktayız. Bu işlem 30 saniye civarında sürecektir. Adım 7 Geri yükleme işlemi artık sona ermiştir. Bu aşamada ayarların aktif olması in telefonunuzu yeniden başlatarak Nfc özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Xiaomi Redmi 9 Nfc Varmı? Yazımızın başında Xiaomi Redmi Note 9 Pro modelinde nfc özelliğinin bulunduğundan bahsetmiştik. Devamında ise Redmi Note 9 Nfc Kayboldu, NFC yi nasıl açarım gibi sorularınıza yanıt verdik, görsel olarak sıralamalı şekilde detaylı bilgilemdirme yaptık.

Redmi Not 9 Nfc Açma

Xiaomi Redmi Note 9 modelinde ise Nfc bulunmakmaktadır. Eğer yurt dışı bir model aldıysanız bazı modellerde bulanabilmektedir. Yurt dışı Redmi Note 9 Nfc açma işlemleri için ise yine takip etmeniz gereken adımlar bir üstteki adımlar ile aynıdır. Sizde yurt dışı kayıtlı Redmi Note 9 kullanıyor iseniz yüksek ihtimal Nfc li bir telefona sahipsiniz.

Sonuç

Redmi note 9 nfc varmı, xiaomi redmi note 9 pro nfc açma, Redmi Note 9 nfc özelliği açma konuları hakkında detaylı bilgilendirdik. Yazımızdan da anlaşıldığı üzere Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 C, Redmi Note 9 S gibi modellerde NFC bulunmaktadır. Redmi Note 9 da ise Nfc yoktur.

Sizde merak ettiğiniz farklı konular var ise bizlere yorumlardan belirtmeyi unutmayın. Daha fazla bilgi almak, benzer içeriklere ulaşmak için https://www.teknofeed.com ana sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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