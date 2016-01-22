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Apple’dan Düşük Bütçeli Yeni MacBook Air

Ekonomik fiyatı ile piyasaya çıkacak olan yeni MacBook Air merakla bekleniyor. İşte detaylar...
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  • Sercan Aktay Sercan Aktay

Geçtiğimiz günlerde yeni çıkacak Apple ürünlerinden bahseden Apple firması, yakın bir zamanda bunların tanımını yapacağını dile getirmişti. Tanıtımı beklerken çeşitli haberler ve söylentiler kulağımıza gelmeye devam ediyor.

Git gide işleri büyüten ve artık senede 2 telefon ile yetinemeyip daha fazla cihaz çıkartmayı planlayan Apple markası, bu sonbaharda 3 adet birbirinden farklı iPhone modeli çıkaracağını ve bunlardan bir tanesi ise daha uygun bir fiyatlı olacağını söylemişti. Yeni telefonlarla birlikte çıkacak olan iOS 12 sürümü de gerçekten merakla beklenen bir sürüm olduğunu söyleyebiliriz.

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Apple bir süredir iPad cihazlarının popülaritesini bir hayli yitirdiğini fark etmiş ki bu sezonda yenilik yapılacağını tedarik zincirinde çalışan Ming-Chi Kuo dile getirdi. Seri olarak yenileneceği ve yenilerinin geleceğini söyleyen Ming-Chi Kuo ne zaman geleceği hakkında bir bilgi vermedi.

Uygun Fiyatlı MacBook Geliyor !

Asıl gelelim haberimize Apple ile ilgili verdiğimiz bir çok bilgiden sonra MacBook almayı düşünen insanları sevindirelim. Apple cihazlarının kalitesini ve kararlılığını düşündüğümüz zaman gerçekten her Apple kullanıcısı MacBook almak ister yada bunu kullanmayı arzu edebilir. Ama cep yakan bu fiyatlarda olan ürünü almak bir hayli zor ki Apple firması bunun farkına varmış ki yeni bir MacBook cihazı geleceğini dile getirdi. Bu ürünün fiyatı olarak ise düşük bütçeli olacağını ve kalite standartlarından düşmeyeceğini aktarabiliriz.

Piyasaya çıkacak olan yeni uygun fiyatlı MacBook Air satışları %15 arttırması ve 4500 TL gibi bir rakamla satışa çıkması bekleniyor.

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