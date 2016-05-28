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EFT/Havale ve Hesap İşletim Ücreti Ödemeyeceğiniz Bankalar
İnternet ve Webmaster
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EFT/Havale ve Hesap İşletim Ücreti Ödemeyeceğiniz Bankalar

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EFT/Havale ve Hesap İşletim Ücreti Ödemeyeceğiniz Bankalar

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Bankacılık işlemlerinde yıllardır süre gelen hesap işletim ücreti ve eft/havale ücretleri artık internet bankacılığı kullanan müşteriler için alınmıyor. Dijital bankacılık adına bir çok bankanın yarışa girmesi üzerine hemen her bankada gereksiz masraflar ödemeyeceğiniz “ücretsiz bankacılık” ürünlerini son yıllarda tanıtmaya ve yaygınlaştırmaya başladı. İşte “şubesiz bankacılık” ürünlerini sizin için derledik:

 

(Finansbank) Enpara

Finansbank’ın internet bankacılığıyla uzaktan yakından alakası olmayan Enpara, Türkiye’de şubesiz bankacılığın en önemli öncülerinden bir tanesi. Kullanıcı sözleşmelerinde de “eft/havale ücreti bugünde yok yarında yok” maddediyse bu konuda hiç bir zaman ücret kesmeyeceğini garanti ediyor.

finansbank-enpara

(Yapı Kredi) Nuvo

Yapı Kredi’nin masrafsız internet bankacılığı olan Nuvo, sanal bir banka gibi çalışıyor.

yapikredi-nuvo(Garanti) iGaranti

Garanti’nin şubesiz bankacılığı olan iGaranti, çeşitli avantajları ve masrafsız avantajları ile tercih edilebilir bir hizmet.

garanti-igaranti(ING) E-Turuncu

ING’nin Turuncu Hesap ürününün eft/havale ücreti ödemeyeceğiniz hizmeti.ing-e-turuncu

etiketler:
Anıl Güzel Ben Anıl GÜZEL. Kadir Has Üniversitesinde Grafik Tasarım bölümünde okumaktayım. Teknoloji meraklısıyım ve internet projeleri geliştirmekteyim.

Yorum(1)

  1. Finansbank hizmeti olan EnPara.com’u kullanıyorum ve şiddetle tavsiye ederim. Bu yazdıklarınızın dışında ayda birkez tüm ATM’lerden para çekmek ve yatırmak ücretsiz…

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