Fotoğraflarınızı Sanat Eserine Dönüştürün

Cebinizde her an sizin portrenizi yapacak, fotoğraflarınızı ‘sanat eserlerine’ dönüştürecek bir uygulama ister misiniz? Prisma uygulaması ile Salvador Dali, Picasso, Leonardo da vinci ve Van Gogh gibi dünyaca ünlü sanatçılarının popüler eserlerini andıran fotoğraflara her an sahip olabileceksiniz. Prisma çeşitli filtre uygulamalarının yanı sıra, işini daha profesyonel ve hızlı yapan bir uygulama. İstediğiniz sanat eserini filtresini fotoğrafınıza ekleyerek veya çekerek sosyal ağ hesaplarınıza yükleyebilirsiniz.

Uygulamanın kullanımı

Prisma uygulamasını cihazınıza indirip girdikten sonra, ister galeriden istersenizde o an flaşlı veya flaşsız fotoğraf çekip filtre ekranına gidebilirsiniz. Fotoğrafınızı ekledikten veya çektikten sonra sağ tarafdan “Use” seçeneğine tıkladıktan sonra fotoğrafı kroplayabilir veya çevirebilirsiniz. Bu ekranıda geçtikten sonra alt tarafta bulunan filtreler ile fotoğraflarınızı sanat eserlerine dönüştürebileceksiniz. Eklediğiniz filtrenin fotoğrafa uyguladığı etkiyi azaltıp ya da çoğaltmak içinde parmağınızla fotoğrafın üzerine aşağı yukarı yaparak %100’den %0’a kadar etkisini ayarlayabilirsiniz. Ardından hemen fotoğrafı telefonunuza indirebilir veya o an Instagram’a yükleyebilirsiniz.

34 adet filtreye sahip Prisma, kullanımı oldukça basit ve etkili. Adeta 5 saniyede sanatçı elinden çıkmışçasına fotoğraf elde edebileceğiniz uygulamanın bir güzel yanıda ücretsiz olması. Sürekli güncellenerek geliştirilen Prisma, modern sanat eserlerinden tutun orta çağ döneminin sanat eserlerinide filtre olarak barındıran uygulama sadece 15 MB boyutunda.