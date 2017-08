GTA V’te Görev Başlamama Sorununun Çözümü

2013 yılında Rockstar Games tarafından yayınlanan Grand Theft Auto V, konsol ve PC platformları için geliştirilen gerçeklik hissini doruklarına kadar yaşatan efsane oyun serisinin beşincisi olarak karşımıza çıkıyor. Yayınlandığı günden bu yana başarılı satış rakamları izlenen GTA V’in, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında ciddi ödülleride mevcut. Los Santos ve Blaine County şehirlerinde geçen oyunda verilen görevlerle suç dünyasında adım adım ilerliyor ve yeni bağlantılar kurabiliyorsunuz.

Şimdi sizlere bu yazımızda Grand Theft Auto V’de oynarken başınıza gelebilecek muhtemel soruna çözüm üreteceğiz. Eğer sizde görev almaya giderken sol üst köşede “The mission has been disrupted return later to start the mission” hatası ile karşılaşıyorsanız çözünü çok basit. Franklin, Michael ve Trevor’un iskelede buluşup başlayacakları göreve herhangi bir karakterdeyken taksiyle gitmeniz gerekiyor. Karakterdeyken telefonunuzla rehberden taksi çağırıp “B” konumuna (görev konumuna) gittiğinizde görev karşınıza çıkacaktır. Taksiyle giderken hızlı atlamada yapabilirsiniz. Aynı şekilde görev yerleri çıkmıyorsa alternatif bir yöntem olarak haritadan bot veya tekneyle uzaklaşıp tekrardan geri dönmeyi deneyebilirisiniz. Sizlerde oyun esnasında yaşadığınız problemleri ve çözümlerini aşağıda yorum olarak paylaşabilirsiniz.

Grand Theft Auto V’in desteklediği platformlar:

PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows