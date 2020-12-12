GTA V'te Görev Başlamama Sorununun Çözümü - Teknofeed.COM

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GTA V’te Görev Başlamama Sorununun Çözümü

admin
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GTA V’te Görev Başlamama Sorununun Çözümü
Okunuyor GTA V’te Görev Başlamama Sorununun Çözümü

GTA 5 Görev başlamama sorunu nasıl çözülür? 2013 yılında Rockstar Games tarafından yayınlanan Grand Theft Auto V, konsol ve PC platformları için geliştirilen gerçeklik hissini doruklarına kadar yaşatan efsane oyun serisinin beşincisi olarak karşımıza çıkıyor. Yayınlandığı günden bu yana başarılı satış rakamları izlenen GTA V’in, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında ciddi ödülleride mevcut. Los Santos ve Blaine County şehirlerinde geçen oyunda verilen görevlerle suç dünyasında adım adım ilerliyor ve yeni bağlantılar kurabiliyorsunuz.

Grand 5 Görev Başlamama Sorunu Nasıl Çözülür?

Şimdi sizlere bu yazımızda Grand Theft Auto V’de oynarken başınıza gelebilecek muhtemel soruna çözüm üreteceğiz. Eğer sizde görev almaya giderken sol üst köşede “The mission has been disrupted return later to start the mission” hatası ile karşılaşıyorsanız çözünü çok basit. Franklin, Michael ve Trevor’un iskelede buluşup başlayacakları göreve herhangi bir karakterdeyken taksiyle gitmeniz gerekiyor. Karakterdeyken telefonunuzla rehberden taksi çağırıp “B” konumuna (görev konumuna) gittiğinizde görev karşınıza çıkacaktır. Taksiyle giderken hızlı atlamada yapabilirsiniz. Aynı şekilde görev yerleri çıkmıyorsa alternatif bir yöntem olarak haritadan bot veya tekneyle uzaklaşıp tekrardan geri dönmeyi deneyebilirisiniz. GTA 5 Görev Başlamama Sorunu sizler ile paylaşıyoruz.

Sizlerde oyun esnasında yaşadığınız problemleri ve çözümlerini aşağıda yorum olarak paylaşabilirsiniz.

Grand Theft Auto V’in desteklediği platformlar:

PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows

Bir önceki yazımız olan 4 Nitelik, 1 İnceleme: Mmm Fingers başlıklı makalemizde AppStore, inceleme ve manşet hakkında bilgiler verilmektedir.

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Yapılan Yorumlar
  • Avatar for Eren güneßEren güneß dedi ki:
    19 Mart 2018, 16:54

    Trevora geçtikten sonra diğer adamlara neden geçmiyor

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  • Avatar for VOLKANVOLKAN dedi ki:
    25 Kasım 2018, 19:06

    Niye olmuyor

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  • Avatar for AliAli dedi ki:
    14 Temmuz 2019, 00:18

    Abi B olan görevde morita uyanıyor bütün adamları öldürüyorum 3 yıldız polis çıkıyor polisi atlatınca franklinin yanına gidiyor ve orada dönüyor siyah bir sıra bide dönme işareti sağ alt köşede lütfen yardım 40 dk dır gevmiyor

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  • Avatar for SametCanSametCan dedi ki:
    16 Temmuz 2019, 10:45

    Ben herhangi bir karakterle göreve gidiyorum ve o görev noktasına girdiğim anda herkez sabit bir şekilde duruyor ama biz istediğimiz yere gidebiliyoruz bunun çözümü hiç bir yerde yok yardımcı olursanız sevinirim.

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  • Avatar for YunusYunus dedi ki:
    05 Eylül 2019, 02:47

    Ya hocam ben GTA 5 i PlayStationstoreden aldım oyunda trevor karakterinden başka karaktere geçiş yapamıyorum görev yerine gittigmde göreve girmiyor Los Santosta jeeepler kovalıyor ne olduğunu bana aciklayabilirmisiniz haritada görev simgeleri var bu arada 1 yeşil 1 turuncu soru işareti turuncu kurukafa ve M? Dağ yolunda polis aracına benzer bir şey hiç birisine giremiyorum lütfen yardım edin.

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  • Avatar for MertMert dedi ki:
    10 Nisan 2020, 18:08

    Büyükvurgun görevi başlamıyor işaret H şeklinde çıkıyor ama başlamıyor yardım lütfen?

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