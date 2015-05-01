Samsung S6 ve S6 Edge’de Aniden Kapanma Sorunu

Samsung’un iki çiceği burnunda ürünü Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge. Cihazlar hakkında kimseden bir tereddütü olduğuna dair bir şey duymamıştım ancak öğrendim ki cihazlarda önemli bir problem olduğu söyleniyor. Cihazların ahize diye tabir ettiğimiz uygulamasında yani arama ile ilgili büyük performans kaybı gözlemlendiği öne sürüldü. Cihaz sahiplerinin arama yaptığı sırada aniden kapandığı da kanıtlanmış. RAM kendini kurtarmak için uygulamaları kapattığı söyleniyor.



Samsung’un yeni iki telefonu ile ilgili gelen bu hatalar, çözüme ulaştırılmak için yeni bir güncelleme yayınladı. Cihaz sahiplerinin güncellemeyi biran önce kurması gerektiğini belirten yetkililer, cihazlarına yeni sürümün yüklenmesi gerektiğini belirtiyorlar. Eğer sizde böyle bir sorun yaşıyorsanız, endişe etmeyin. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre güncelleme yaptıktan sonra sorunun giderileceği aktarılıyor. S6 ve S6 Edge sahipleri cihazları üzerinden Hakkında > Yazılım Güncelleme > Güncelleştir kısmına girerek yeni sürümü yükleyebilirler. Sizler için durumu yakından takip ediyor olacağız.