9520 ye mesaj gitmiyor sorunu, birçok kişi tarafından sıklıkla yaşanan sorunlardan birisidir. Türk Telekom’un online işlemler için şifre alma numarası olan 9520’ye mesaj atan birçok kişinin yaşadığı sorunlardan birisi de, 9520 ye mesaj gitmiyor olmaktadır. Türk Telekom’a ait olan bu SMS servisinde yaşanan mesaj sorunları çözmek için ise bir takım yöntemler bulunmaktadır.

9520 Mesaj Gitmiyor

Türk Telekom 9520 Şifre Mesaj Gitmiyor

Telekom müşterileri Türk Telekom 9520 ye şifre mesaj gitmiyor konusunda araştırmalar yapmaktadır. Türk Telekom müşterilerinin online işlemleri gerçekleştirmek ve Türk Telekom şifresi almak için kullandıkları 9520 servisine birçok operatörden atılan mesajlar gitmemektedir. Bu nedenle Türk Bu sorunu çözebilmek için ise öncelikle şunların yapılması gerekmektedir;

Türk Telekom 9520 ye mesaj atabilmek için ilk olarak akıllı telefonların SMS ve MMS ayarlarının tam olarak yapılmış olması gerekmektedir.

9520 servisine mesaj atılırken, SMS mesajın metin kısmının ve numaranın doğru ve eksiksiz olarak yazılması lazımdır.

9520 ye Mesaj Gitmiyor İphone

9520 ye mesaj gitmiyor iphone kolaylıkla çözülebilecek bir sorundur. iOS işletim sistemine sahip olan İphone akıllı telefonlarından Türk Telekom online işlemler için şifre alma servisi olan 9520 ye bazı durumlarda mesaj gitmemektedir. Bu sorunun çözümü için yapılacak olan ilk şey mobil şebeke hücre sinyali kontrolünü yapmak olmaktadır. Mobil şebekede sinyal olmadığı durumlarda, 9520 ye SMS mesajı atılamamaktadır. Aynı zamanda bir diğer çözüm yolu da, İphone mesaj ayarlarının yeniden yapılandırılmasını sağlamaktır.

9520 ye Mesaj Gitmiyor Huawei

9520 ye mesaj gitmiyor Huawei cihazlarda sıklıkla görülebilmektedir. En popüler telefon markalarından birisi olan Huawei akıllı telefonları ile Türk Telekom’a atılan SMS mesajları gitmeme sorunu sıklıkla yaşanmaktadır. Bu sorunun çözümü için öncelikle Huawei akıllı telefonlara ait olan numara operatörü yardımı ile gerekli olan SMS ayarlarının tam olarak yapılandırılması gerekmektedir. Bu sorunun bir diğer çözüm yolu ise telefonun yedeği alındıktan sonra fabrika ayarlarına geri dönülmesi olmaktadır.

9520 ye Mesaj Gitmiyor İphone

9520 ye Mesaj Gitmiyor Samsung

9520 ye mesaj gitmiyor Samsung cihazlarda en sık yaşanılan ve kolaylıkla çözülebilen bir sorundur. Türk Telekom online işlemler için şifre alma servisi olan 9520 ye mesaj gitmemesi durumunda öncelikle yapılması gereken,

Samsung akıllı telefonlarında mesaj ayarlarını kontrol etmek gerekliliğidir.

Bunun için ise Samsung akıllı telefon menüsünden ayarlar kısmına girilmesi lazımdır.

Ayarlar kısmında yer alan özel erişim bölümüne girildikten sonra, Premium Metin Mesajı Servislerini Kullanın seçeneğini açık hale getirilerek, 9520 ye kolaylıkla mesaj atılabilmektedir.

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