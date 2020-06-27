Akıllı Telefonunuzdan IMEI Numarası Bulmanın 5 Kolay Yolu

Telefonunuzun IMEI numarası benzersiz 15 haneli bir sayıdır ve cihazınızın IMEI numarasını almanız isteniyorsa veya başka bir amaçla istiyorsanız, telefonunuzun IMEI numarasını almanın farklı yollarını topladık. IMEI numarası kayıp cihazınızı kurtarmanıza yardımcı olabilir. İşte akıllı telefonunuzdan IMEI numarasını almanın 5 kolay yolu.

IMEI Numarasını Almak İçin * # 06 # Tuşlayın

Belki de en kolay yol, telefon çeviricide * # 06 # tuşlayın ve IMEI numarasını alın. Kodu çevirirken, bir açılır pencere IMEI numarasını gösterecektir. Telefonunuzda çift SIM veya üçlü SIM yapılandırması varsa, sırasıyla 2 veya 3 farklı IMEI numarası gösterilecektir.

Telefonun Arkasına Bakın

Telefonun arkasını kontrol edin. Bir etiket veya çıkartma olacaktır veya arka kısmın alt tarafına basılmıştır. Genellikle, iPhone’ların arkasında bulunur.

SIM Tepsisinde

Genellikle, IMEI numarası SIM tepsisine yazdırılır ve çoğu durumda IMEI numarasını SIM tepsisinde bulabilirsiniz. Bir şekilde tepside bulamazsanız, gösterdiğimiz diğer yöntemleri kullanmayı seçebilirsiniz.

Arka Kapağı Çıkartın

Akıllı telefonların bu günlerde yerleşik pili var ve bu nedenle arka kapağı çıkaramazsınız. Ancak, çıkarılabilir bir pil ile gelen bazı telefonlar hala vardır. Arka kapağı çıkardığınızda, pilin altında IMEI numarasını bulacaksınız. Bazı telefonlar çıkarılabilir bir arka kapağa sahiptir, ancak ASUS Zenfones’daki gibi çıkarılabilir bir pilleri yoktur, ancak SIM yuvalarına yakından bakarsanız, IMEI’yi oradan alabilirsiniz.

Kutu Ambalajında

Satın alma işlemi sırasında, aldığınız kutuda gelen telefonun üzerinde IMEI bilgileri bulunur. IMEI bilgileri için kutu ambalajını kontrol edin.

Telefon Ayarları

IMEI numarasını telefon ayarlarının altında da bulabilirsiniz.

Android Cihazlarda IMEI Numarasını Bulma

Android kullanıyorsanız Ayarlar -> Hakkında -> Durum -> IMEI bilgileri bölümüne gidin ve IMEI numarasını bulun.

iPhone’larda IMEI’yi Bulma

iPhone’larda, IMEI numarasına ayarlardan erişebilirsiniz. Ana ekrandan ayarları açın, Genel’e dokunun ve IMEI numarasını bulabileceğiniz Hakkında’ya gidin.

Ayarlar -> Genel -> Hakkında – IMEI’ye gidin