Apex Legends Silah Güçleri, En Güçlü Silah Hangisi ? Tüm Detaylar

Apex Legends neredeyse bir hafta içerisinde tam 10 milyon kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde karakter özelliklerinden bahsettiğimiz yazımızdan sonra, şimdide başka bir muamma olan Silah Özellikleri konusunda sizler için yazı hazırladık. İşte Apex Legends'teki en güçlü silahlar...

Apex Legends bize 6 farklı kategoride 19 farklı silah sunuyor. Birazdan sırasıyla bahsedeceğimiz bu kategoriler Assault Rifle, Submachine Gun, Light Machine Gun, Sniper, Shotgun ve Pistol. Bu silahlarda kullanabileceğimiz cephane türü ise toplamda 4’e ayrılıyor;

Heavy Ammo (HA),

Light Ammo (LA),

Energy Ammo (EA)

ve Shotgun Shells (SS).

Assault Rifle (AR): Bu kategoride 3 silah mevcut. Bunların birincisi ve oyuncuların genel kanısına göre aralarından en iyisi VK-47 Flatline (HA). Gerçek hayattaki ve diğer oyunlardan alışık olduğumuz AK-47’ye benzeyen bir silah olarak nitelendiriliyor. Geri tepmesi düşük ve isabet oranı yüksek. Diğer iki alternatife kıyasla daha yavaş fakat mermi başına ortalama 16 hasar veriyor. 2. En iyi olarak kabul edilen silah Hemlok Burst AR (HA). Bu silah Flatline’a benzese de onun aksine tam otomatik atış modu yok. Tekli veya üçlü atışlar şeklinde kullanılabiliyor. Geri tepmesi ortalama bir değerde fakat mermi başına ortalama 54 hasar veriyor. Eğer rakibinize HS atarsanız gerçekten Hemlok çok sağlam vuruyor diyebiliriz. Bu kategorideki son silah R-301 Carbine (LA). Düşük geri tepmeye ve yüksek isabet oranına sahip bu silah mermi başına ortalama 16 hasar veriyor ve oyuncular tarafından pek tercih edilmiyor.

Submachine Guns (SMG): Bu kategoride 3 silah mevcut. Alternator (LA) bu kategorideki en düşük atış hızına sahip tabancadan bozma bir silah. Mermi başına verdiği ortalama hasar 13 ve Light ammo kullanıyor R-99 (LA) ise Alternator’ün aksine bu kategorideki en yüksek atış hızına sahip silah. Mermi başına ortalama 12 hasar veriyor ve çok hızlı olduğu için kontrol etmesi biraz zor. Prowler (HA) bu kategorideki son silah. Mermi başına ortalama 14 hasar veriyor fakat diğer silahların aksine tam otomatik değil. Tekli atış modu da bulunmayan silah ancak beşerli atışlara izin veriyor. Yakın mesafe savaşlarda kullanmak üzere bu üç silah arasında en iyi alternatif R-99 olacaktır. Fakat böyle bir senaryoda bile iyi bir shotgun tercih edilmesi en mantıklısı.

Light Machine Gun (LMG): Bu kategoride birbirinden güçlü iki silah var. Birincisi M600 Spitfire. Spitfire hem düşük geri tepmeye ve ortalama bir atış hızına sahip, hem de mermi başına ortalama 20 hasara sahip. Diğer alternatifiniz ise Devotion (EA). Devotion aynı alandaki rakibine göre daha düşük geri tepmeye sahip. Mermi başına da ortalama 17 hasara sahip. Atış hızı konusunda ise diğer tüm silahlara kıyasla biraz farklı bir mekaniğe sahip. Attığı ilk mermiden itibaren atış hızı gittikçe artıyor, 7 ya da 8. mermiden sonra ise R-99’dan bile daha yüksek bir atış hızına sahip oluyor. Her iki silah da oyunda en çok tercih edilen silahların başında geliyor.

Apex Legends Silahların Vurduğu Hasarlar

Sniper Keskin Nişancı Silahları : Bu kategoride farklı iyi ve kötü yanlarıyla birbirinden ayrılan 4 farklı keskin nişancı silahı var ve birincisi Triple Take (EA). Bu silahin atış hızı biraz düşük. Her atışın ardından silahın toparlanması için yaklaşık yarım saniye beklemeniz gerekiyor. Fakat silah yan yana seyreden 3 mermiyi aynı anda ateşliyor ve mermiler mesafe arttıkça düşmüyor (bullet drop). Mermi başına ortalama hasar ise 23×3. G7 Scout (LA) light ammo kullanan tek sniper tüfeği. Bu sebeple de diğer 3 silaha kıyasla çok daha yüksek bir atış hızına sahip olsa da mermi başına ortalama 30 hasar veriyor. Longbow DMR (HA) Triple Take ile hemen hemen aynı atış hızına sahip. Şarjör başına sahip oldukları mermi sayısı da aynı. İkisini birbirinden ayıran özellikler kullanılan mermi sayısı ve mermi başına verilen ortalama hasar: 55. Bu kategorideki son silah kendi özel cephane ve ekipmanlarına sahip legendary Kraber.50 Cal. Yüksek kalibre mermiler atan bu silahın atış hızı çok düşük fakat mermi başına verdiği hasar 125. Haritada bu silaha rastlamak ise oldukça zor.

Shotgun Pompalı Silahlar : Oyunda kullanılabilir 4 farklı pompalı tüfek bulunuyor. Birincisi ve en yaygın bulunanı EVA-8 Shotgun (SS). Bu silah otomatik ateşleme sistemine sahip ve diğerlerine kıyasla çok daha hızlı. Her bir atış ortalama 7’şer hasar veren 9 saçma fırlatıyor. Yakın menzilde çok etkili. İkinci pompalı tüfeğimiz EVA-8’in otomatik olmayan hali Peacekeeper (SS). Rakibine kıyasla biraz yavaş olsa da ortalama 10’ar hasar veren 11 saçma fırlatıyor. Yani veirlen toplam hasara bakıldığı zaman rakibi daha hızlı öldürmeniz olası. Aralarında en yüksek atış hızına sahip Mozambique (SS) pompalı tüfekten daha ziyade bir pompalı tabanca. Her atışta 15’er hasar veren 3 saçma fırlatıyor. Fakat her şarjör 3 atışa izin verdiği için pek tercih edilen bir silah modeli değil. Bu kategorideki legendary alternatif ise Mastiff. Kendine has mermi ve ekipmanlarıyla bulunan Mastiff, Mozambique ile aynı atış hızına sahip. Yatay şekilde sıralanmış 7 saçma fırlatıyor ve her bir saçma ortalama 18 hasar veriyor. Bu kategorinin galibi kesinlikle Mastiff. Tabii haritada bu silahı bulabilirseniz.

Pistol Tekli Silahlar : Oyun başında hayat kurtaran tabancalarımız 3’e ayrılıyor. Birincisi P2020 (LA), kısaca bildiğimiz basit tabanca. Yalnızca tekli atış modu olan, ortalama mermi başına 12 hasar veren ve tıklayabildiğiniz kadar hızlı ateş eden bir silah. İkinci silahımız ise oyunun en iyilerinden biri olmaya aday RE-45 (LA). Uzun mesafelerde bile hasardan ödün vermemesi, neredeyse hiç geri tepmeye sahip olmaması, yüksek atış hızı ve mermi başına ortalama 11 hasarıyla tam bir canavar. Doğru ekipmanlar bulunursa oyun kazandırır. Son silahımız Wingman (HA). Atış hızı P2020’nin biraz altında kalsa da mermi başına ortalama 45 hasar veren bir silah. Orta mesafe savaşlarda etkili olabilir.