Aradığınız Numara Kullanılmamaktadır Ne Demek?Nasıl Yapılır?

Aradığınız numara kullanılmamaktadır ifadesi ve ifadenin nasıl yapıldığı ile ilgili arama motorları aracılığı ile birçok kez sorgulama bulunmaktadır. Bu durum iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Birincisi, gerçek bir mesaj olan ulaşılamama anonsu, ikincisi ise kullanıcıların kendi istekleri doğrultusunda yaptıkları ulaşılamama anonsudur.

İlk durumda gelişmiş olan “aradığınız numara kullanılmamaktadır” ifadesinin ortaya çıkmasının nedeni, ulaşılmak istenen kişinin ilgili telefon numarasını aramaya kapattırdığından, hattı direkt olarak iptal ettirdiğinden kaynaklanmaktadır.

İkinci durumda gelişmiş olan “aradığınız numara kullanılmamaktadır” ifadesinin ortaya çıkmasının nedeni ise kullanıcıların, belirlemiş olduğu bazı kullanıcılar tarafından ulaşılmak istenmemesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Kullanıcılar bu durumu, cihazlarında yapacakları çeşitli ayar değişiklikleri ile herhangi bir kuruma başvuru yapmadan, bireysel olarak geliştirebilmektedirler.

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Aradığınız Numara Kullanılmaktadır Ne Demek?

Aradığınız numara kullanılmaktadır ifadesi ulaşılmak istenen kişinin hattını ilgili hat firmasına başvurarak kapattırdığı anlamına gelmektedir. Kuruma başvuru yapılarak iptali gerçekleştirilmiş olan telefon numaralarına bir daha ulaşım sağlamak mümkün değildir. Bu neden ile telefon numarasının iptalinden sonra hatta gelen aramaları “aradığınız numara kullanılmamaktadır” anonsu karşılamaktadır.

Türk Telekom Aradığınız Numara Kullanılmaktadır Nasıl Yapılır

Türk Telekom hatlarında “aradığınız numara kullanılmamaktadır” ifadesinin nasıl yapılacağı, hattını bazı numaraların çağrısına kapatmak isteyen Türk Telekom hat kullanıcılarının merak ettikleri bir konudur.

Arayan kişiye bağlı olarak “ aradığınız numara kullanılmamaktadır ” anonsunun yapılabilmesi için bir çağrı kısıtlama listesinin oluşturulması ve ilgili numaranın o listeye eklenmesi gerekmektedir.

” anonsunun yapılabilmesi için bir çağrı kısıtlama listesinin oluşturulması ve ilgili numaranın o listeye eklenmesi gerekmektedir. Turktelekom hatlardan oluşturulacak olan listeye numara eklemek için yapılması gereken: CAGRIENGELLE yazdıktan sonra bu ifadenin yanına arama alınmak istenmeyen numaranın eklenerek, mesajın 5555’e gönderilmesidir.

Vodafone Aradığınız Numara Kullanılmaktadır

Vodafone hatlarında “aradığınız numara kullanılmamaktadır” ifadesinin nasıl yapılacağı hattını bazı numaraların çağrısına kapatmak isteyen Vodafone hat kullanıcılarının merak ettikleri bir konudur.

Hattın aranmasının bir kişiye ya da duruma göre birden fazla kişiye engellenmesi ve ilgili numaraların araması durumunda “aradığınız numara kullanılmamaktadır” anonsunun duyurulabilmesi için yapılması gereken: çağrı geçmişi kısmından ilgili kişinin numarasının yanında bulunan “çağrı düzenle” seçeneğine giriş sağlanarak, en altta yer alan “numarayı engelle” kısmını aktif hale getirmektir.

Turkcell Aradığınız Numara Kullanılmamaktadır Nasıl Yapılır

Turkcell hatlarında “aradığınız numara kullanılmamaktadır” ifadesinin nasıl yapılacağı, hattını bazı numaraların çağrısına kapatmak isteyen Turkcell hat kullanıcılarının merak ettikleri bir konudur.

Arayan kişiye bağlı olarak “ aradığınız numara kullanılmamaktadır ” anonsunun yapılabilmesi için bir çağrı kısıtlama listesinin oluşturulması ve ilgili numaranın o listeye eklenmesi gerekmektedir.

” anonsunun yapılabilmesi için bir çağrı kısıtlama listesinin oluşturulması ve ilgili numaranın o listeye eklenmesi gerekmektedir. Turkcell hatlardan oluşturulacak olan listeye numara eklemek için yapılması gereken: CAGRIENGELLE yazdıktan sonra bu ifadenin yanına arama alınmak istenmeyen numaranın eklenerek, mesajın 2200’a gönderilmesidir.

Kişiye Özel Aradığınız Numara Kullanılmamaktadır Yapmak

“Aradığınız numara kullanılmamaktadır” anonsunun kişiye özel olarak yapılabilmesi operatörden operatöre değişiklik göstermektedir. Bazı telefon markalarında operatör detayına gerek kalmadan “Çağrı engelle” servisi ile “aradığınız numara kullanılmamaktadır” anonsunun duyurulması sağlanmaktadır.