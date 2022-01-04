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Vodafone Borçtan Kapanan Hattı Açtırma 2022

tarafından Aybüke
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Vodafone borçtan kapanan hattı açtırma işlemleri nasıl yapılır? Vodafone borçtan kapanan hattı ödeme yapmadan açtırma işlemleri ve daha fazlasını tüm detayları ile birlikte sizler için araştırdık. Adım adım nasıl yapılır rehberi hazırlayarak sizlere eski numaranızı nasıl açtıracağınızı anlattık.

Vodafone Borçtan Kapanan Hattı Açtırma

Vodafone Borçtan Kapanan Hattı Açtırma 2022

Vodafone borçtan kapanan hattı açtırmak oldukça kolaydır. Bunun için yapmanız gerekenler aşağıda yer almaktadır.

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Vodafone borçtan kapanan hattı açtırma

  1. Öncelikle telefonumuzun arama ekranına girin
  2. Daha sonra 7000 i tuşlayarak arama yapalım.
  3. Sonrasında Aradığımız numara ile işlem yapmak için 1 e tuşluyoruz.
  4. Eğer siz farklı bir hattan aradı iseniz ona göre tuşlamanızı yaparsınız.
  5. Burada size bir takım sorular soracak. Biraz dinledikten sonra Borcunuzu ödediyseniz hattınızı açtırmak için 1 e tuşlayın uyarısını duyacaksınız.
  6. Uyarıyı duyar duymaz 1 e basın.
  7. İlk 3 seçeneği geçtikten sonra burada size tekrar ‘’Fatura borcunuzu ödediyseniz hattınızı açtırmak için 4 e tuşlayın diyecek’’ sonrasında 4 e tuşlayın ve devam edin.
  8. Yönlendirmeleri takip edip görüşmeyi sonlandırın.
  9. Yaklaşık 15-20 dakika sonra hattınız açılmış olacaktır.

Vodafone borçtan kapanan hattı ödeme yapmadan açtırma konusunda hatalı işlem yaparsanız veya sorun yaşarsanız bize yazmayı unutmayın. Sizlere yardımcı olmak için her zaman buradayız.

Aybüke
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