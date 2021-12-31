Asus Teknik Destek ve Servis Hizmetleri

Tabi ki her sektörde olduğu kadar bilgisayar teknik servislerinde de ilgi alaka ve güler yüz çok önemlidir. Ne kadar ilgili olduklarını, ilk diyaloğa girdiğinizde bir nebzede olsa anlarsınız. Bu ilgilenme düzeyi ile doğru orantılı olarak bilgisayarınızda ki şikayetlerinizi dinleyip, sizi tam olarak anlayabilmeleri çok önemlidir. Yanlış müdahalelerin bir çoğu bu iletişimsizlik ve ilgisizlikten kaynaklıdır. Bu konuda yakından tecrübe ettiğimiz Asus Servis Hizmeti müşterileri ile çok ilgili, sorunları sonuna kadar büyük bir sabır ile dinliyor. En az bilgisayar sahibi kadar cihaza değer verdiklerinden, bilgisayarı teslim alır almaz kapaklı kutularda korunaklı olarak tutuyorlar. Bu şekilde hem çıkarılan parçaları ile bilgisayar bir arada duruyor ve kaybolma riski ortadan kalkıyor, hemde çevreden gelebilecek zararlardan korunmuş oluyor.

Size ve Bilgisayarınıza Değer Verdiğini Hissettiren Bir Servis Tercih Edin

İnsanlar yüksek miktarlarda ücretler ödeyerek sahip oldukları bilgisayarlarını, haklı olarak her yere teslim edemiyor. Bir teknik problem yaşadıklarında, servis ararken şüpheye düşüyorlar. İçlerinden parça alırlar mı? Doğru işlemi uygularlar mı? Bilgisayar daha kötü bir hale gelir mi? gibi sorular ile teknik servis arayan kişilere doğru tecrübeler ile destek olmak isteriz. Size en yakın teknik desteği arıyor olabilirsiniz ancak, farklı bir konumda bulunan daha iyi bir desteği tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Kargo firmaları ile bilgisayarları göndererek yine bu teknik hizmeti alabileceksiniz.

Mesela Klavye Değişimi yaptırması gereken bir bilgisayar sahibi, klavyeyi çıkma klavye ile değiştiren servise denk gelir ise, klavyesi bir süre sonra tekrar arızalanabilir. Kullanılmış ürünler değilde, sizin yanınızda sıfır jelatininden açtıkları ürünler ile değişim yapan hizmetleri tercih etmelisiniz. Asus Servisi bu konuda bizleri memnun ettiği için sizlerle paylaşmak istedik. Güven içerisinde çalışmalarının yanı sıra, profesyonel ekipleri ile yaptıkları değişim ve benzeri işlemlerde garanti veriyorlar. Bir servisin yaptığı işin arkasında bu denli durması müşterin aklında hiç bir soru işareti bırakmıyor. Sizlerde yakınlarınızda olsun olmasın, kendinize uygun bir servis bulduğunuzda acele etmeden karşılaştırıp net bir karar verin. Bilgisayarınızı herkese teslim etmeyin.