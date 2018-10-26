Avengers: Endgame rekor kırmaya devam ediyor!

Marvel‘ın 22 filmlik serisinin son halkası olan Avengers: Endgame, olağanüstü bir haftasonu geçirdi. Film bu haftasonu ABD içerisinde 350 milyon dolarlık bir hasılat getirirken, dünya genelindeki toplamda bu rakam 1.2 milyar doları geçerek serinin bir önceki filmi olan Avengers: Infinity War dahil gelmiş geçmiş tüm filmleri geride bırakmış durumda.

Disney tarafından açıklanan bilgiye göre Avengers: Endgame‘in 1 milyar dolar seviyesine ulaşması yalnızca beş gün sürdü. Bu rekor daha önce 11 gün ile serinin bir önceki filmi olan Avengers: Infinity War‘a aitti.

Marvel Stüdyoları’nın başkanı Kevin Feige: ”İlk Iron Man filminden bu yana tek isteğimiz çizgi romanlarda var olan tüm heyecanları beyaz perdeye doğru şekilde aktarabilmekti. Çizgi roman hayranları olarak yıllardır deneyimlediğimiz bu eşsiz hikayeleri 22 filmdir anlatabiliyor oluşumuzun en önemli sebebi Marvel’ı tutkuyla takip eden hayranlarımız. Yönetmenlerimiz Joe ve Anthony Russo ile yazarlarımız Christopher Markus ve Stephen McFeely’nin vizyonları sayesinde Infinity Saga‘ya noktayı koyan Endgame, bizim için bir tutkudan dahi öteydi.” dedi.

Box Office Mojo‘ya göre açılış haftasında en yüksek hasılat yapan Marvel filmleri sırasıyla şöyle: