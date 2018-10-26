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Avengers: Endgame rekor kırmaya devam ediyor!

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  • Kerem Özdamar

Marvel‘ın 22 filmlik serisinin son halkası olan Avengers: Endgame, olağanüstü bir haftasonu geçirdi. Film bu haftasonu ABD içerisinde 350 milyon dolarlık bir hasılat getirirken, dünya genelindeki toplamda bu rakam 1.2 milyar doları geçerek serinin bir önceki filmi olan Avengers: Infinity War dahil gelmiş geçmiş tüm filmleri geride bırakmış durumda.

Disney tarafından açıklanan bilgiye göre Avengers: Endgame‘in 1 milyar dolar seviyesine ulaşması yalnızca beş gün sürdü. Bu rekor daha önce 11 gün ile serinin bir önceki filmi olan Avengers: Infinity War‘a aitti.

Marvel Stüdyoları’nın başkanı Kevin Feige: ”İlk Iron Man filminden bu yana tek isteğimiz çizgi romanlarda var olan tüm heyecanları beyaz perdeye doğru şekilde aktarabilmekti. Çizgi roman hayranları olarak yıllardır deneyimlediğimiz bu eşsiz hikayeleri 22 filmdir anlatabiliyor oluşumuzun en önemli sebebi Marvel’ı tutkuyla takip eden hayranlarımız. Yönetmenlerimiz Joe ve Anthony Russo ile yazarlarımız Christopher Markus ve Stephen McFeely’nin vizyonları sayesinde Infinity Saga‘ya noktayı koyan Endgame, bizim için bir tutkudan dahi öteydi.” dedi.

 

Box Office Mojo‘ya göre açılış haftasında en yüksek hasılat yapan Marvel filmleri sırasıyla şöyle:

 

  1. Avengers: Endgame (350 milyon dolar)
  2. Avengers: Infinity War (257 milyon dolar)
  3. Marvel’s The Avengers (207 milyon dolar)
  4. Black Panther (202 milyon dolar)
  5. Avengers: Age of Ultron (191 milyon dolar)
  6. Captain America: Civil War (179 milyon dolar)
  7. Iron Man 3 (174 milyon dolar)
  8. Captain Marvel (153 milyon dolar)
  9. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (146 milyon dolar)
  10. Iron Man 2 (128 milyon dolar)
  11. Thor: Ragnarok (122 milyon dolar)
  12. Spider-Man: Homecoming (117 milyon dolar)
  13. Iron Man (98 milyon dolar)
  14. Captain America: The Winter Soldier (95 milyon dolar)
  15. Guardians of the Galaxy (94 milyon dolar)
  16. Thor: The Dark World (85 milyon dolar)
  17. Doctor Strange (85 milyon dolar)
  18. Ant-Man and the Wasp (75 milyon dolar)
  19. Thor (65 milyon dolar)
  20. Captain America: The First Avenger (65 milyon dolar)
  21. Ant-Man (57 milyon dolar)
  22. The Incredible Hulk (55 milyon dolar)
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