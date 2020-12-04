Az Bilinen Çok Faydalı Web Siteleri ve Eklentiler

Tüm dünyada çoğu insanın bilmediği fakat hayatı kolaylaştıracak bir sürü web sitesi veya tarayıcı üzerinden kullanabileceğiniz eklentiler mevcut. İşte çok faydalı ve az popüler olan siteleri sizler için bir araya getirdik umarız aralarından bir tanesi bile sizin işlerinizi kolaylaştırmaya yarar.

İşte en faydalı web siteleri ;

app.prntscr.com : Tüm işletim sistemleri için ekran görüntüsü alıp paylaşmanıza olanak tanıyan harika bir oluşum, dilerseniz daha pratik bir hale getirerek tarayıcılarınıza eklenti olarak yükleyebilirsiniz. dictation.io : Online olarak hızlıca notlar almanıza olanak sağlar, dilerseniz sesli olarakta not bırakabilirsiniz. copypastecharacter.com : Klavye üzerinden erişemediğiniz özel karakterleri bulup alabilmenizi sağlayan bir oluşum. iconfinder.com : En güzel iconların olduğu bir arşiv, dilediğiniz ikonu vektörel olarak indirip kullanabilirsiniz. www.pdfescape.com : Bu site sayesinde PDF dosyalarını rahatça düzenleyip kayıt edebilirsiniz. www.myfonts.com/WhatTheFont : Elinizde bir adet görsel var ya da bir yerde olan yazının fontunu çok beğendiniz ama bulamıyorsunuz, işte bu site o sırada devreye girip sizin için o fontu bulmaya çalışıyor fakat bazen başaramadığı oluyor siz yine de çok güvenmeyin 🙂 marker.to : Web siteleri üzerinde hoşunuza giden alanları kitaplarda işaretlemeye yarayan sarı kalem gibi işaret koyabilirsiniz.

İşte tüm bu siteler sizin hayatınızı kolaylaştırmaya olanak sağlayacaklar, biliyoruz ki internet üzerinde çok daha fazla kaynaklar vardır fakat biz bu kadarına erişebildik, sizin de bildiğiniz bu tarz oluşumlar var ise mutlaka bizimle paylaşmanızı isteriz. Yorum kısmından bekliyoruz 🙂