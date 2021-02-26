Bedava Beinconnect, Hopi ve Mobil İnternet Kazanma Fırsatı

Bedava Beinconnect, Hopi ve Mobil internet kazanma fırsatı. Eğer sizde bedava internet, bedava beinconnect, bedava hopi kazanma şansı yakalamak istiyorsanız bu konu altında ki kodları kullanabilirsiniz.

Pepsi Kapak ve açma halkasındaki kodlar kazandırıyor. Sizlerde açma halkasındaki 10 haneli kodu KazandıRio uygulamasına okutarak inanılmaz hediyeler kazanabilirsiniz. Günlük 100MB, 250 MB, 500 MB, 1 GB, 2 GB internet paketi, 101 Okey Plus’ta geçerli 25.000 Çip, Hopi’den 5 TL’ye varan Paracık, 1 haftalık fizy premium üyeliği veya belN Connect’te geçerli haftalık eğlence paketi hediyelerinden birini kazanabileceklerdir.

2021 Pepsi KazandıRio Kodları

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Pepsi ile Bedava İnternet

10 hane kodlar ile bedava internet fırsatlarına sahip olabilirsiniz. Günlük internet paketleri bittikçe yenilerini de alabilirsiniz. Yukarıdaki kodları bu iş için de kullanabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan IGG’den Tüm Çalışanlarına Pandemi Dönemi İçin Destek Primi Girişimi! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.