Bilgisayara Sıvı Dökülmesinde Yapılması Gerekenler

Bilgisayara sıvı dökülmesinde yapılması gerekenleri sizlerle paylaşmak istedik. Bilgisayar başında uzun saatler geçiriyoruz ve haliyle yanında çay, kahve, su vb gibi sıvılarda tüketiyoruz. Eyvah! Birden bire klavye üzerine sıvı döküldü peki ne yapacağız? İşte detaylar;

Eğer dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız masaüstü bilgisayarlara göre işiniz daha zor. Dizüstü bilgisayarlara dökülen sıvılar klavyelerin aralarından sızarak bilgisayarının işlevsel parçalarına sızabilir ve parçaların bozulmasına neden olabilir. Ancak normal bir masaüstü bilgisayarınız varsa bozulsa bile yeni bir klavye alma imkanınız var

Dizüstü Bilgisayara Sıvı Döküldüğünde Ne Yapılmalı?

Bilgisayarınıza sıvı döküldüyse hemen elektrikten çekip bilgisayarı ters çevirip klavyelerin arasına giren suyun çıkmasını bekleyin.

Hafifçe ters çevirdiğiniz dizüstü bilgisayarınızı sallayarak damlacıkların akmasına sağlayın.

Bir müddet (5-6 dk) ters şekilde beklettiğiniz bilgisayarınızı kurutmak için saç kurutma makinesini tuşlara doğru tutunuz. Fakat bunu yaparken saç kurutma makinesinin seviyesini düşürmelisiniz.

Kuruduğunu düşündükten sonra yine ters bir biçimde 3-4 saat sıcak bir yerde bekletin.

Ardından bilgisayarınızı tekrar’dan açarak tüm tuş takımının çalışıp çalışmadığını test edin, eğer bir aksaklık varsa (eğer tuşlar basmıyor basıyorsa başka şeyler çıkıyorsa) tekrar’dan bir müddet bekleyin, eğer hala sorun devam ediyorsa teknik servise başvurunuz.

Mümkün olduğunca bilgisayarın yanında şekerli çay, kahve, limonata gibi şeyleri uzak tutun. Böyle bir şey döküldüyse işiniz daha zor, o zaman şekerli içecekler tuşların arasında kuruyarak tuşların işlevliğini engelleyebilir.

Bilgisayarınızı Sıvıdan Kollama Yolları

Bilgisayarımız bizim için çok önemli. Bu yüzden kollamak gerekiyor. Yediğimiz içtiğimiz besinlere dikkat etmekte fayda var. Özellikle laptop dediğimiz dizüstü bilgisayarlara sıvı girmesi sonucu oluşan hasarlar bilgisayarınızı değiştirmeye kadar gidiyor. Bu yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Bir dizüstü bilgisayarın bozulması demek onu çöpe atmak demek olabilir. İşlemcisine kadar hasar verirse o zaman cebinizden 7.000 TL’yi (orta seviyeli bir laptop) gözden çıkaracaksınız maalesef.

Teknik Servis Cep Yakıyor

Bilgisayara sıvı dökülmesinde yapılması gerekenler yukarıda ayrıntılı şekilde yer alıyor. Peki halen daha düzelmediyse o zaman ne yapacağız? Garantiniz yok ise maalesef sizi en güzel şekilde teknik servis ağırlayacaktır 🙂 Niye en güzel diyorum çünkü oldukça yüksek maliyet çıkaracaktır. Bu yüzden bilgisayara sıvı dökülmesinde yapılması gerekenleri mutlaka iyi analiz etmeli ve uygulamalısınız.

Bilgisayara sıvı döküldüğünde neler yapılmalı detaylı şekilde anlattık. Bilgisayarınıza sahip çıkın ve mümkün olduğunca bilgisayar başında sıvı tüketmeyin.