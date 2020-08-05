Windows 10 Ücretsiz Yükseltme 2020

Windows 7, Microsoft’un en popüler işletim sistemlerinden biriydi. 2020’de bile, Windows 7’yi günlük işletim sistemi olarak kullanıcı dostu olarak kullanan birçok kullanıcı var. Bununla birlikte Microsoft, Windows 7 desteğini resmi olarak 14 Ocak 2020’de sona erdirdi. Bu yazımızda Windows 10 ücretsiz yükseltme aktaracağız.

Bu nedenle, Windows 10’a yükseltme doğru seçimdir çünkü sürekli güncellemeler getirecektir ve buna ek olarak birçok yeni Uygulama ve Program desteği ile birlikte gelir. Windows 10, korunmanıza yardımcı olan daha fazla güvenlik özelliği de getiriyor. En iyi yanı, bilgisayarınızda Windows 7’nin orijinal bir kopyası yüklüyse Windows 10 ücretsiz yükseltme yapabilirsiniz.

Bilgisayarınızı en son Windows 10 sürümüne yükseltme işlemine başlamadan önce, tüm önemli dosya ve belgelerinizin bir yedeğini oluşturduğunuzdan emin olun. Windows 10, kullanıcılarının yazılımlarını ve diğer dosyalarını koruyarak yükseltme yapmalarına izin verir, ancak bir kez yükseltildikten sonra, bazı yazılımların uyumluluk sorunları nedeniyle artık çalışmayacağı ve bu nedenle yedeklemenin önemli hale geldiği unutulmamalıdır. Dosyalarınızı bir bulut depolama hizmetine, harici bir Sabit Sürücüye veya PC’nizdeki farklı bir bölüme depolayabilirsiniz.

Windows 7’den Windows 10’a Nasıl Geçebilirsiniz?