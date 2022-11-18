Huawei mi Xiaomi mi? Detaylı İnceleme

Huawei mi Xiaomi mi? Sizin tercihiniz hangisi? Huawei ve Xiaomi teknoloji dünyasının gözde isimlerinden biri olarak biliniyor. İki kaliteli markaya yönelik sık sık karşılaştırmalar yapılıyor. Böylece tüketiciler karar aşamasında fikir sahibi oluyorlar. Sizler için tüm detayları derledik. Şimdi ayrıntılara geçelim. Karşılaştırma rehberimizde her iki markanın da avantajlarına ve dezavantajlarına değineceğiz. İlk olarak akıllı telefon sektöründeki ürünleri gözden geçireceğiz.

Huawei mi Xiaomi Mi 2023?

Huawei vs Xiaomi

Hem Huawei hem de Xiaomi Çin merkezli firmalar olarak faaliyet gösteriyor. İki marka da son senelerde Türkiye’de satış rekorları kırmaya başladı. Uygun fiyatları sayesinde kısa sürede ilgi görmeyi başardılar. Kaliteli yapıları ve uzun ömürleri nedeniyle binlerce tüketici bu 2 markanın ürünlerine ilgi gösterdi. Ancak henüz bu markaların ürünlerini kullanmayan kişilerde mevcut. Dolayısıyla Huawei mi Xiaomi mi sorusu çok sık geliyor.

Fiyat söz konusu olduğunda genellikle Xiaomi ön plana çıkıyor. Huawei markasına kıyasla daha hesaplı fiyatlar sunuluyor.

Huawei ise son dönemlerde Apple ve Samsung markasının tercih edildiği üst segment sınıfında ürünler sunmaya başladı.

Ayrıca Xiaomi, diğer dev markalar gibi Qualcomm Snapdragon adlı işlemcilere cihazlarında yer verdi. Huawei, kirin adındaki kendi işlemcilerini kullanıyor.

Araştırmalara göre Kirin işlemcileri Qualcomm Snapdragon’a göre daha iyi sonuçlar veriyor. Ancak uzmanlar, bu işlemcinin iyi görünse bile pratikte tam olarak öyle olmadığının altını çiziyor. Yinede kirin işlemcilerinin üst segment modellerde herhangi bir sorun yaratmadığı da kaçınılmaz bir gerçek. Yani Huawei bu konuda beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Oyun performansı ise her 2 markada cihazdan cihaza farklılık gösteriyor.

Xiaomi Mi Huawei Mi?

Xiaomi ile Huawei markaları son dönemlerde rekabet seviyelerini arttırmış, sınıfında çok başarılı yeni cihazlar çıkarmaya da devam etmektedirler. Bu yarışta ise Amerika’nın yaptırımları sonrası, teknoloji devi Huawei ye Google tarafından ambargo gelmiş ve Google uygulamalarının kullanımı yasaklanmıştır.

Bu yasaklar sonrası Huawei kendi ekosistemini yaratmaya başlamış ve geliştirmeye devam etmektedir. Şu an Android e rakip bir işletim sistemi ile karşımıza çıkmaktadır. HarmonyOs işletim sistemi ile karşımıza çıkan Huawei, önümüzdeki yıllarda adından daha fazla söz etiirecrğini ümit ediyoruz.

Huawei HarmonyOs Nedir?

HarmonyOS, Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei Technologies Co. Ltd. kısa adıyla Huawei tarafında geliştirilen işletim sistemidir. İşletim sisteminin HarmonyOS 2.0 akıllı telefon sürümü, Android 10’un açık kaynak kodları üzerine inşa edildi. Akıllı telefonlar ve IoT cihazları içinse LiteOS tabanlıdır. Huawei AppGallery’den akıllı telefonlara ve tabletlere yüklenebilen uygulamalar da dahil olmak üzere çeşitli uygulama biçimlerini destekler.

Ekran Kalitesi Bakımından Huawei Mi Xiaomi Mi?

Ekran Kalitesi ve Kamera

Huawei mi Xiaomi mi sorusuna cevap arıyorsanız kamera ve ekran kalitesine dikkat etmenizde fayda var. Ekran tarafından ele aldığımız da ise, bu durum modelden modele farklılık gösterebilir.

Huawei ekran kalitesi açısından son derece canlı bir parlaklığa sahip. Xiaomi ise bu konuda biraz geride kalıyor. Yine de her iki markanın da ürünleri standart seviyenin üstünde bir kaliteye sahip.

açısından son derece canlı bir parlaklığa sahip. ise bu konuda biraz geride kalıyor. Yine de her iki markanın da ürünleri standart seviyenin üstünde bir kaliteye sahip. Benzer özelliklerdeki modeller arasından Huawei tarafında ekran çözünürlüğü daha yüksektir. Xiaomi ise bir tık geride diyebiliriz.

tarafında daha yüksektir. ise bir tık geride diyebiliriz. Ekran yenileme hızı olarak Xiaomi son zamanlarda 120 Hz ekranlar kullanmaya başlamış olsada, kullanıcılar tarafından değerlerin gerçek olmadığı belirtilmiş ve gereksiz bir şarj tüketimi olduğundan şikayet edilmiştir.

En son çıkan modeller üzerinden yorum yapacak olursak, Xiaomi ekranları çok fazla şarj tüketmektedir. Huawei ise bu konuda daha başarılıdır.

Kamera Olarak Xiaomi Mi Huawei Mi Daha İyi?

Kamera konusunda Huawei özellikle yapay zeka ve diğer yazılımsal güçlendirmelere önem veriyor. Ayrıca kaliteli donanımlar sayesinde tüketicilerden tam not almayı başarıyor. Xiaomi kamera konusunda bazı modellerde avantajlı denebilir. Özellikle çekimler oldukça net çıkıyor. Huawei üst segment modellerde fiyatına göre daha iyi kameralara sahip.

Her iki markanın son çıkan modellerinden Xiaomi 12T Pro ile Huawei Mate 50 Pro yu karşılaştırarak olursak her 2 cihazda kamera olarak üst sınırları zorlamaktadır.

Xiaomi yeni modellerinde 200 mpx çözünürlüğünde kameralara yer verirken, Huawei ise hâlâ 50 mpx çözünürlüğünde kameralar kullanmaktadır. Buna rağmen Huawei daha üstün fotoğraflar çıkartabilmektedir.

yeni modellerinde 200 mpx çözünürlüğünde kameralara yer verirken, ise hâlâ 50 mpx çözünürlüğünde kameralar kullanmaktadır. Buna rağmen Huawei daha üstün fotoğraflar çıkartabilmektedir. Uzaktaki neslerin çekimi konusunda ise Huawei optik zoom ve dijital zoom konusunda Xiaomi den daha başarılı çekimler yapmaktadır.

Yine tarafsız test kuruluşu DxOmark testlerinde ise Huawei 149 Puan alırken, Xiaomi ise 129 puan seviyelerinde kalmıştır.

Kağıt üstünde teknik verilere bakarsak Xiaomi hiç kuşkusuz daha çok özelliğe sahiptir. Fakat Huawei düşük değerlerde olmasına rağmen daha başırılı işlere imza atmaktadır. Eğer Google uygulamarını sorun etmem derseniz Huawei almanızı önerebilirim, ben riske girmek istemiyorum diyorsanız Xiaomi ile yolunuza devam etmelisiniz.

Fiyat/Performans Açısından Xiaomi Mi Huawei Mi?

Fiyat performans olarak ele alırken benzer özelliklere sahip modeller üzerinden incelemek gerekir. Yine her 2 markanın birbirine en yakın modelleri olan Huawei Nova 9 ve Xiaomi Redmi Note 10 Pro modellerini incelediğimiz zaman;

Her 2 cihazda amoled ekran bulunmakta ve 8 GB ram kapasitesine sahiptir.

bulunmakta ve 8 GB ram kapasitesine sahiptir. İşlemci olarak Huawei daha üstün olsa da yine 8 çekirdekli işlemcilere sahiptirler.

Stabilite olarak ele aldığımızda ise Huawei daha akıcı, donma ve takılma sorunları olmadan daha uzun ömürlü kullanım sunmaktadır.

Sonuç olarak ele aldığımızda ise benzer özelliklere sahip 2 modelde Huawei yaklaşık 1000 TL daha pahalıdır. F/P olarak ise Xiaomi daha avantajlı konumda yer almaktadır.

Yazılım Ve Güncelleme Açısından Huawei Mi Xiaomi Mi Daha İyi?

Yazılım tarafından ele aldığımız zaman her iki marka güncelleme desteği sağlamaktadır. Fakat Samsung eski model cihazlarına güncelleme desteğini daha çabuk sonlandırmaktadır. Ayrıca Samsung tarafından eski cihazlara verilen güncellemeler performans düşüklüğüne sebep olmakta, donma, ısınma, kasma problemleri gibi sonuçlar ile karşılaşmanızı kaçınılmaz kılmaktadır.

Huawei Mi Xiaomi Mi Karşılaştırma

Aşağıdaki videodan iki markaya dair önemli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Huawei mi Xiaomi mi Karşılaştırma

Huawei Mi Xiaomi Mi Yorumlar

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere bakıldığında her iki markanında eşit oy aldığı görülüyor. İki şirkette genellikle olumlu yorumlarla karşılaşıyor. Fakat Xiaomi forumları daha fazla olduğu için ortalamada Xiaomi markasının ürünlerinin daha fazla olumlu oy aldığı biliniyor. Sizlerde bu konuda kendi araştırmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Burada önemli olan ürünlerin özellikleridir. Yani sadece yorumlara bakarak alışveriş yapmanız pek mantıklı olmaz. Kaliteli donanımların kullanılması da son derece önemlidir. Bu saye de Huawei mi Xiaomi mi konusuna detaylı bir şekilde değinmiş olduk.

Xiomi mi Huawei mi Daha İyi? Bu konuda tamamen modellere göre hareket etmeniz gerekiyor. İki markanın üst modelellerinden birini almayı düşünüyorsanız Huawei yüksek performansıyla bu konuda daha fazla ön plana çıkacaktır. Bunun yanında hangi tasarım ve özellikler ihtiyaçlarınızı karşılayacaksa o markayı tercih edin. Özetle her iki markada dünya çapında satış rekorları kıran telefonlar üretiyor. İki markadan hangisini alırsanız alın işinizi fazlasıyla görecektir. Huawei Android mi Kullanıyor? Huawei son birkaç senedir Google tarafından bazı lisans engelleri ile mücadele ediyor. Fakat buna rağmen akıllı telefonda Android işletim sistemi mevcut.Ek olarak güncelleme lere devam edeceklerini ve HarmonyOs ekosistemine tamemen geçene kadar Android işletim sistemininde kullanılacağı ifade edildi. Huawei Mi Xiaomi Mi Kaliteli? Kalite ve kasa dayanımı olarak Huawei modelleri birçok markadan daha kaliteli, şık ve gösterişli cihazlara sahiptir. Huawei Mi Daha İyi Redmi Mi? Redmi cihazlar Xiaomi nin Alt markası olduğu için daha düşük donanımlı cihazlardır. Bundan dolayı Huawei Redmi den daha iyi ve üstün cihazlardır. Huawei Xiaomi Mi Aynı Mı? Her iki marka birinden bağımsız, teknolojinin öncüleri arasında yer alan telefon üreticileridir. Çin merkezli olmaları haricinde bir bağlantıları bulunmamaktadır.

Sonuç

Huawei ve Xiaomi firmalarının ikisi de Çin merkezlidir. Fakat buna rağmen ülkemizde ekonomik modelleriyle tutunmayı başardılar. Pek çok tüketici uygun fiyatları, kullanışlı yapıları, iyi kameraları ve yüksek performansı nedeniyle bu 2 markayı tercih ediyor. Elbette Samsung ve Apple’ın Türkiye’deki satış oranları daha fazla. Fakat Huawei üst segment kategorisinde kendini göstermeye başladı. Hemen peşinden de Xiaomi geliyor. Her iki marka da daha çok orta-üst segment arasına odaklanmış durumda.

Tüm bunların sonunda bende halen aktif olarak kullanmış olduğum, siteye bu yazıları girdiğim ve son Google uygulamalarına sahip cihazları şuraya not düşüyorum.

Huawei Nova 5T

Huawei P30 Pro

Şu an her 2 cihazın son güncellerimini yapmış ve aktif olarak kullanmaktayım. Herhangi bir donma takılma vb durum söz konusu değil. Belki de HarmonyOs’a geçiş yaparım kim bilir.

Bu yazımızda sizlere Huawei Mi Xiaomi Mi konusunda tercih yapabilmeniz için yardımcı olmaya çalıştık. Hemen aşağıda yer alan diğer içerklerimize de göz atabilir, yada https://www.teknofeed.com ‘ da yer alan diğer içeriklere göz atabilirsiniz.

Oppo mu Xiaomi mi Hangisi Daha İyi

Samsung Mu Xiaomi Mi

Xiaomi Ses Kaydedici Nereye Kaydediyor

Huawei uygulama gizleme