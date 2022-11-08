Elektrikli Süpürge ve Robot Süpürge Arasındaki 7 Temel Fark

Son dönemlerin popüler ürünlerinden olan robot süpürgeler insan gücüne ihtiyaç duymadan temizlik yapmasıyla bilinir. Elektrikli süpürge çeşitlerine kıyasla dairesel ve küçük formda olan makineler her ortama rahatlıkla girip çıkabilir. Haritalama özelliği ile tüm alanlarda kolayca temizlik yapar. Şarjlı olan bu ürünler bataryası dolu olduğu sürece süpürmeyi sürdürür ve şarjı bitince otomatik olarak şarj ünitesine geri döner. Başlatma tuşuna basıldığında tüm işlemler otomatik olarak gerçekleşmeye başlar. Ortalıkta kablo, ip ve benzer parçaların olmaması süpürge performansını artırır. Tüm bu özelliklere karşın robot süpürge fiyatları için uygun seçenekler bulmanız mümkündür. Size en uygun ürünü seçmek için robot süpürge ile elektrikli süpürge arasındaki şu farkları bilmenizde fayda vardır:

1. Otonom Çalışma

Robot süpürge ile elektrikli süpürge arasındaki en önemli farkların başında otonom çalışma özelliği gelir. İnsan gücünden bağımsız olarak çalışan robot süpürgeler hortumsuz ve kablosuz olarak tasarlanmıştır. Kendi kendilerine çalışabilen süpürgeler yoğun günlerde temizliğe ekstra vakit ayırma ihtiyacını ortadan kaldırır.

2. Programlama

Standart elektrikli süpürge çeşitlerinde sabit programlar olup bunlar süpürmenin daha uzun sürmesine yol açabilir. Robot süpürgelerde ise en yüksek performansın en kısa sürede elde edilmesi mümkündür. Tüm işlemler kullanıcı müdahalesine ihtiyaç kalmadan yapılır.

3. Akıllı Telefondan Kontrol

Elektrikli süpürge kullanımında tüm kontrol manuel olarak yönetilir. Süpürgenin temizlik hızı, ayarları ve benzer tüm detayları ekstra müdahale ile belirlenir. Ancak robot süpürgelerde bu ayarların her biri süpürgenin yanına gitmeden ve temas etmeden akıllı cihazlar üzerinden yapılabilir.

4. Çok Yönlü Temizlik

Robot süpürgeler hem fırçalama hem de vakumlama özelliğine sahip olarak üretilmiştir. Süpürme motora yakın mesafeden gerçekleşir ve klasik süpürgelerdeki gibi hortum kayıpları yoktur. Bu sayede cam kırıkları da dahil olmak üzere tüm parçaları hızlıca temizler.

5. Şarj Ünitesi

Robot süpürgeler otomatik temizliğini şarj ünitesi sayesinde yapar. Çoğunlukla 3- 5 saatte şarj olan süpürge ortalama 3 saat çalışır ve şarjı bitince ünitesine geri döner. Eğer süpürme tam bitmezse şarj olduktan sonra tekrar kaldığı yerden devam eder.

6. Haritalama

Elektrikli süpürge çeşitleri kullanıcının götürdüğü yerleri temizler ve bazen gözden kaçan alanlar olabilir. Robot süpürgelerde bulunan haritalama özelliği ise eksiksiz bir temizlik haritası çizer. Yüksek hassasiyetli sensörler her noktayı temizler.