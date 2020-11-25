Elektronikte Efsane İndirimler Black Friday’de!

Tüm dünya gibi Türkiye’yi de son yıllarda etkisi altına alan Black Friday alışveriş günlerine geri sayım başladı. Giyimden kozmetiğe, süpermarketten ev yaşam ürünlerine kadar yılın en büyük indirimlerinin olduğu Black Friday’de ise indirim oranlarıyla en göz dolduran yine elektronik ürünleri oluyor.

Black Friday geleneği 1960’lı yıllarda Amerika’da Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma ailelerin yılbaşı alışverişine başlamasıyla ortaya çıkıyor. Bu talepten yararlanmak isteyen mağazalar ise yıl içindeki en büyük indirimlerini bu döneme denk getirerek efsane alışveriş günlerine imza atıyorlar. Mağazalar önünde uzun kuyrukların oluştuğu, günler öncesinden listelerini yapan kişilerin alışveriş alışkanlıkları ise git gide online alışveriş platformlarına yönelmeye başladı.

Kozmetikten ayakkabıya, giyimden beyaz eşyaya kadar olağanüstü indirimlerin olduğu Black Friday’de ise en çok beklenen ürün grubu elektronikte oluyor. Cep telefonu, bilgisayar, televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi elektronik ürünlerinde %80’e varan indirimler Black Friday alışverişini daha cazip hale getiriyor. Bu sene 25 – 27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan Efsane Günler ile Trendyol’da da pek çok elektronik üründe sıradışı indirimler sizleri bekliyor. Peki Efsane Günler’de Trendyol’dan hangi elektronik ürünleri %80’e varan indirimlerle alabilirsiniz?

Cep Telefonu

Son model akıllı cep telefonları için mağaza önlerinde yüzlerce metre kuyruk oluşturan cep telefonu tutkunlarına Trendyol’dan güzel bir haber var. Pek çok markanın hemen hemen tüm modellerinde yıl boyunca uygulanan en yüksek indirim oranları Efsane Günler boyunca Trendyol’da olacak. Cep telefonlarının yanı sıra kulaklık, kılıf ve ekran koruyucu gibi aksesuarlarda da dev indirimler gerçekleşecek. Bütçenize uygun aradığınız cep telefonu fiyatları kampanyalarla Trendyol’da sizleri bekliyor.

Bilgisayar

Bilgisayar alışverişi yüksek fiyatı ve teknik donanım çeşitliliği nedeniyle oldukça titiz bir araştırma istiyor. Oyuncu bilgisayarı, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar gibi amaca yönelik seçenekler arasından sizin de bir bilgisayara ihtiyacınız varsa bu sene Trendyol Efsane Günler indirimlerinden yararlanarak efsane bir yatırım yapabilirsiniz.

Küçük Ev Aletleri

Günlük yaşamı oldukça kolaylaştıran son dönemin popüler ürünü robot süpürgeden tutun, kahve makinelerine, çeyiz listelerinin başını çeken blender, mutfak robotu, tost makinesinden süpürge ve ütüye kadar yüzlerce üründe %80’e varan inanılmaz indirimler geliyor. Siz de yılın en büyük alışveriş kampanyasından yararlanmak için 25 – 27 Kasım’daki Trendyol Efsane Günler’e hazır olun.

Kişisel Bakım

Pandemi süreciyle herkesin ihtiyacı haline gelen tıraş makineleri, saç şekillendiriciler, epilatörler, yüz temizleme cihazları ve çok daha fazlası birbirinden avantajlı kampanyalarda Efsane Günler’de. Black Friday alışveriş listenize kişisel bakım aletlerini eklemeyi unutmayın.

Oyunculara Özel İndirimler

Trendyol’un 25 – 27 Kasım arasında düzenlediği Efsane Günler’de oyunculara özel kampanyalar göz dolduruyor. Dijital oyunlar, indirim kodları, oyuncu bilgisayarları, kulaklıkları ve klavye setleri yılın en büyük indirim dönemi Trendyol’da efsane fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

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