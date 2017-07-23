En İyi Ücretsiz Mobil Fal Uygulamaları 2019

Türklerin vazgeçilmez içeceği, sohbetlerin, toplantıların vazgeçilmezi türk kahveleri içildikten sonra ne yapmak gerek ? Tabi ki güzel bir fal baktırmalı ve akıllı telefonlarınızdan en iyisi bu konuda hangi onları listeledik.

Fal insanlık boyunca özellikle de bizim kültürümüzde oldukça ilgi çekici bir konu olmuştur. Fal bakma ya da baktırmak her zaman muhabbet ortamlarının vazgeçilmezi olmuşken, geleceğe dair bazı bilgilerin öğrenilmek istemesi de bu konuyu farklı bir boyuta taşımaktır. Ancak teknolojinin farklı bir gelişim süreci göstermesi ile artık fal uygulamaları ortaya çıkmış ve bu konu insanların mobil cihazlarına kadar girmiştir.

İnsanların bu konudaki ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için farklı özelliklerde ücretsiz fal uygulamaları geliştirilmiştir. Onlarcası bulunan bu uygulamalardan en iyi ücretsiz fal uygulamalarını sizler için derledik.

Faladdin

Falladdin sihirli fal uygulaması günümüzde en popüler ve en iyi fal uygulamalarından biridir. Şık ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan uygulama, sunduğu farklı özellikler ile de fallara ilgi duyan kişileri cezp ediyor. Falların tüm detaylarına ulaşılabilmesinin yanı sıra bu sosyal medyada paylaşılmasına da olanak tanıyan uygulama ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Kaave Falı

Fal uygulamaları arasında bir başka popüler olan ve tercih edileni ise Kaave falı uygulamasıdır. Uygulama içinde birbirinden güzel müziklerin olması bu uygulamada ilk dikkat çeken detay olarak görülüyor. Uygulamanın Premium versiyonunun olduğundan da bu noktada söz etmek mümkündür.

Ücretsiz olan versiyon için konuşmak gerektiğinde uygulamanın İngilizce ve Türkçe dillerde hizmet verdiğinden bahsedilebilir. Bu uygulamada yer alan falların farklı uygulamalardakinden daha kısa olduğu ise hemen göze çarpan bir durumdur. İstenilen falların kısa süre içinde gelmesi en iyi özelliklerden biri olarak görülürken yine bu uygulama da falları sosyal medyaya paylaşabilirsiniz.

Fal Diyarı

İlk olarak internet sitesi olarak hayata geçirilmiş olan bu proje sonraları mobil uygulama olarak hizmet vermeye başlamıştır. Sade ve kullanışlı bir tasarıma sahip olan Fal diyarı uygulaması, kullanıcılar arası mesajlaşma ve foruma kayıt olma gibi özellikleri ile kullanıcı kitlesini genişletmeyi başarmıştır.

Özel rüya ve dert danış bölümleri ile uygulama içinde farklı bir hava yakalayan Fal diyarı uygulaması uygulama içi satın almalar ile farklı seçenekleri de kullanıcılarına sunuyor.