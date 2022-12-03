Oppo Mu Samsung Mu? Hangisi Daha İyi? 2023

Oppo Mu Samsung Mu? Hangisi Daha İyi? 2023

Oppo mu Samsung mu, hangisi daha iyi? Telefon alacaksınız ve bir türlü karar veremediniz mi? Karasız kalanlar için son derece detaylı bir yazı ile karşınızdayız. Son günlerde çıkış yakalayan Oppo markası bu yarışta iddialı olma yolunda bende varım diyerek yeni modellerini piyasaya sürmüştür.

Bazılarınızın endişesini duyar gibiyim. Gerçekten Oppo çok daha mı iyi gibi soruları kendinize sormadan duramıyorsunuz. Şimdi bu yazımızda içinizdeki tüm endişeleri çözmenize yardımcı olacağız. Hangi marka çok daha iyi ekrana, çok daha iyi video kameraya, daha iyi bataryaya, hatta daha iyi kameraya sahip olduğunu sizler için detaylı şekilde ele alacağız.

Oppo Hakkında

OPPO merkezi Dongguan, Guangdong’da bulunan ve Tokyo, Kuala Lumpur, Gurgaon, Varşova, Düsseldorf ve Mexico City’de bölgesel merkezleri olan küresel bir tüketici elektroniği ve mobil iletişim şirketidir. OnePlus, Vivo, iQOO ve Realme markalarının da sahibi olan BBK Electronics’in alt kuruluşudur.

OPPO, genişletilebilir ekrana ev sahipliği yapan modeli OPPO X 2021, 125W Süper VOOC hızlı şarjı, sürgülü akıllı telefon modeli OPPO Find X ve yan optik zoom kamerası gibi öncü teknolojileriyle tanınıyor.

Dünya genelinde 10 Akıllı Üretim Merkezi, 6 Araştırma Enstitüsü, 5 Ar-Ge Merkezi ve Londra’daki bir Uluslararası Tasarım Merkezi ile 40’tan fazla ülke ve coğrafyada faaliyette bulunan OPPO’nun dünya genelinde 40.000’den fazla çalışanı yer almaktadır.

Kaynak: Wikipedia

Samsung Hakkında

Samsung Galaxy Samsung Electronics tarafından üretilen ve pazarlanan, Android işletim sistemine sahip akıllı telefon serisidir.

Samsung marka telefonlarda işlemci olarak ; Samsung Exynos, Qualcomm Snapdragon, Intel Core (Samsung Galaxy Tab Pro S ürünü), UNISOC (Spreadtrum), NovaThor, Marvell Technology, Nvidia Tegra, Broadcom Inc. işlemcileri, AMOLED ve Super AMOLED ekranlar kullanılır.

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Oppo Mu Samsung Mu?

Her iki marka akıllı cihazlar ve giyilebilir teknoloji ürünleri arasında tatlı bir rekabet içerisindedir. Samsung yılların verdiği tecrübe ile telefon modellerinin yanı sıra akıllı saatler, bileklikler, akıllı ev cihazları, kulaklıklar ve birçok farklı cihazlar üretmektedir. Bu da daha fazla müşteriye ulaşmaya ve daha çok tercih edilmeye neden olmaktadır. Bu zorlu yarışa sadece telefon üreterek çıkan Oppo ise pazarda daha güçlü hale gelmek için akıllı saatler, bilekler vb. ürünlerin üretimine de başlamıştır. Artık rakiplerin karşısında daha güçlü hale gelmeyi başarmıştır.

Bire telefon alacaksınız ve tercih yapmak zorunda mısınız, şu an kafanızın içinde cevaplayamadığınız Oppo mu Samsung mu, hangisi daha iyi soruları mı dolaşıyor? Yazımızın devamında kategori bazında ayrı ayrı değerlendirmelerimizi yapacağız. Şimdi gelin hep birlikte değerlendirme detaylarına geçelim.

Ekran Kalitesi Olarak Samsung mu Oppo mu?

Dünyanın en çok satan telefon üreticisi 1. sırada yer alan Samsung ile 10. sırada bulunan Oppo markasını ekran kategorisinde değerlendirdiğimiz zaman öncelikle şunlara değinmeniz gerekir:

Ekran tercihi yaparken neye dikkat etmeliyim, önceliğim ne olmalı, kaliteye mi yoksa fiyatına mı bakmalıyım?

Hiç kuşkusuz Amoled ekran üreticisi Samsung telefonlar, Dünyanın en iyi ekranlarına sahip diyebiliriz. Nitekim Amoled ekranları diğer tüm markalar Samsung’dan temin etmektedir.

Şimdi karşılaştırmamıza devam ederken her 2 markanın benzer fiyat ve özellik bakımından Samsung Galaxy S22 5G ve Oppo Find X5 5G modelleri üzerinden değerlendirme yapacağız.

Özellikler Samsung Galaxy S22 5G Oppo Find X5 5G RAM 8 GB 8 GB Display 6.1 in 6.55 in Internal Memory 128 GB 256 GB Battery 3700 mAh 4800 mAh Camera 50 MP + 12 MP + 10 MP Triple 50 MP + 50 MP + 13 MP Triple

Her ikisinde de UHD LPTO AMOLED, 1-120Hz dinamik yenileme ekranı bulunur.

Temel fark, OPPO’nun 6,7” (6,8”) 10-bit 1,07b renge (8-bit 16,7m renk) sahip olmasıdır. Eğitimsiz bir göz için her ikisi de mükemmel ekranlardır, ancak üretici fotoğrafçı/videografiker için OPPO’nun 10-bit renk yolu ve .9 Delta E doğruluğu, daha doğru renkte fotoğraflar ve video önizlemeleri anlamına gelir.

İşlemci ve Performans Olarak Oppo mu Samsung mu?

Oppo mu Samsung mu hangisi daha iyi olduğunu anlamanız için gereken sorulardan birisi de budur. Her 2 cihazı ele aldığımız zaman Geekbench 5 Tek ve çok çekirdekli testler neredeyse aynıdır. Bu, Android dünyasının en güçlü işlemcisine/GPU’suna sahip olduğunuz anlamına gelir. Her ikisi de oyunlar ve iş için harika cihazlardır.

Ram Kapasitesi ve Hız Bakımından Oppo mu Samsung mu?

OPPO, 12 GB LPDDR5 RAM (8 GB) ve 256 GB UFS 3.1 depolamaya (128 GB) sahiptir. Samsung’un 12/256 GB’ı eşleştirmek için 150 dolarlık bir seçeneği var. MicroSD genişletmesi de yok. Temel fark, OPPO’nun 7 GB’a kadar ek sanal RAM genişletmesine (SSD takas alanı) sahip olması ve videograflar ve yüksek bant genişliği içeriği için mükemmel olan 700/150 MBps’de erişilebilen harici SSD depolama özelliğine sahip olmasıdır.

Yazılım Ve Güncelleme Performansı Açısından Samsung mu Oppo mu?

Samsung, her yıl çoğu modeline hızlı bir şekilde güncelleme vermektedir. Yine aynı şekilde eski modelleri de güncelleme almaya devam etmektedir. Fakat gelen her Güncelleme sonrasında yavaşlama, donma vb performans kaybı gözlemlemmektedir. Bunun sebebini anlayamamış olsakta yeni cihaz satma politikası da diyebiliriz.

Oppo markası ise güncelleme konusunda rakibinin gerisinde olmasına rağmen büyük yol kat ederek daha hızlı cihazlara yeni güncellemeler vermeye başlamıştır. Güncellemeler aynı zamanda çözüm odaklı, sorunları çözmeye, daha stabil ve performanslı cihazlara odaklanmaktadır.

Oppo mu Samsung mu konusunda tercih yapabilmeniz için gerekli cevaplardan birisi de bu başlık altında yatmaktadır.

Wifi Bakımından Samsung mu Oppo mu?

Her ikisi de Wi-Fi 6E kullanır. Wi-Fi 6’da bunlar 2400 Mbps kapasiteye sahiptir. OPPO, yönlendiriciden 10 metreye kadar daha güçlü bir sinyal ve tam 2400 Mbps veri hızı sağladı. Samsung daha zayıf bir sinyal gücüne sahipti ve 2 m’de 2400 Mbps’den 10 m’de 612-816 Mbps’ye düştü. Bu, OPPO’nun 4/5G testlerinde kanıtlandığı gibi üstün 360° Anten 3.0 teknolojisini yansıtıyor. Her ikisi de akıllı telefon ekranını uygun bir TV’ye yansıtmak/yayınlamak için alt DP 1.4 (Ekran bağlantı noktası) ve Wi-Fi Direct/Miracast ile USB-C 3.2 Gen 1 kullanır. Samsung, yol savaşçıları için daha iyi olabilecek DeX’e (Android Masaüstü deneyimi) sahiptir.

Batarya Olarak Oppo mu Samsung mu?

Batarya tarafında her 2 modeli incelediğimiz zaman Oppo hiç kuşkusuz daha öndedir. Gerek bekleme süresi, gerek batarya sağlığı, gerek şarj döngüsü bakımından Oppo daha başarılıdır.

Fiyat Performans Konusunda Oppo mu Samsung mu

İlk zamanlar uygun fiyat politikası benimseyen Oppo son zamanlarda üst segment cihaz piyasasına yönelmiş ve daha pahalı cihazlar çıkarmaya başlamıştır. Karşılaştırmada yer alan her 2 modele baktığımız zaman Samsung daha ucuzdur.

Genel olarak diğer model çeşitliliği ve fiyat seçeneklerini de baz alırsan Samsung her zaman en ucuz modellere yer vermektedir.

Kamera Olarak Oppo mu Samsung mu?

Karşılaştırmamızın son aşaması ise kameralar. Kamera özellikleri bakımından değerlendirme yaptığımız zaman Oppo ön plana çıkmaktadır.

Samsung Galaxy S22 5G, Oppo Find X5 5G’nin 50 MP + 50 MP + 13 MP Üçlü Arka Kamerasına kıyasla 50 MP + 12 MP + 10 MP Üçlü Arka Kameraya sahip. Oppo Find X5 5G, Samsung Galaxy S22 5G’nin 10 MP Ön Kamerasına kıyasla daha iyi 32 MP Ön Kameraya sahip olduğundan, çok sayıda özçekim yapmak istiyorsanız daha iyi bir seçim olacaktır.

Sonuç

Oppo mu Samsung mu hakkında detaylı bilgilendirme yaptık. Daha fazla merak ettiğiniz hususlar olursa yorumlardan bize yazmayı unutmayın. Ayrıca https://www.teknofeed.com ‘da yer alan diğer içerklerimize de göz atabilirsiniz.

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