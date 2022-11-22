Mobil vveri açıkken bildirim gelmiyor

Mobil veri açıkken bildirim gelmiyor sorunu Çözümü hakkında detaylı bilgilendiriyoruz. Android telefonların en büyük sorunlardan biride bildirimlerin geç gelmesi yada hiç gelmemesidir. Bu durum bazen çok can sıkıcı olabilmektedir.

Mobil Veri Açıkken Bildirim Gelmiyor

Mobil veride bildirimlerin gelmemesinin başlıca sebepleri arasında ayarlarda yapılan bir değişiklik, arka planda veri kısıtlaması, uygulamaların çalışmalarının engellenmesi, güvenli internet, güç tasarrufunun açık olması gibi sebepler yer almaktadır. Şimdi sizlere tek tek çözüm yöntemlerini anlatacağız.

Mobil Veride Bildirim Gelmiyor Hatası Çözümü

Mobil veri açıkken bildirimler gelmiyor hatasının çözüm adımları için hemen aşağıda yer alan adımları takip edin.

Öncelikli olarak telefonunuzu yeniden başlatarak gözlemleyin. Eğer hâlâ düzelmez ise sıradaki işlem adımlarını takip edebilirsiniz. İlk aşamada başarısız olduysanız kontrol etmeniz gereken diğer adımlar için AYARLAR > BİLDİRİM > UYGULAMA BİLDİRMELERİ adımlarını takip ederek tüm uygulamaların bildirimlerini açın. Pil tasarrufu özelliğiniz açık ise mutlaka kapatın. Bu özellik arka planda çalışan uygulamaları kapatır ve bildirimler almanızı engeller. Ayrıca Bildirim almak istemediğiniz uygulamalar için o uygulamaların bildirim özelliğini kapatabilir, pil tasarrufunu açabilirmisiniz. Kilit ekranın ayarlarından CİHAZ KİLİTLENİNCE MOBİL VERİ AÇIK KALSIN seçeneğini aktif hale getirin. Bu özellik kapalı iken bildirmeleri göremez ve geç farkedebilirsiniz. Ayarlar>Bildirim>Kilit ekranı bildirimlerini açık bırakın. Bu özellik sayesinde ekran kapalı iken gelen bildirimleri görebilirsiniz.

Mobil Veri Açıkken Whatsapp Bildirim Gelmiyor Çözümü Yöntem 2

Üstte yer alan çözüm adımlarını takip ettiniz, hâlâ mobil veri açıkken bildirim gelmiyor mu, şimdi sıradaki adımları takip ederek %100 çözüm sağlayacaksınız.

Ayarlar>Ek ayarlar>Yedekle sıfırla>Tüm verileri sil>Ağ ayarlarını sıfırla adımlarını takip edin ve tekrar kontrol edin. Olumsuz sonuç alırsanız aşağıdaki adımları kontrol edin.

Hangi uygulama dan bildirim almıyorsanız, Bildirim ayarları menüsünden o uygulamayı bularak ön belleği ve verileri silin. Tekrar bildirimlerin gelip gelmediğini kontrol edin.

Bize yorumlardan ulaşan bir kullanıcımız şu şekilde çözüm sağlamış :

Az önce internet üzerinde biraz daha araştırma yaptım ve öğrendim ki Türk Telekom güvenli internet diye bir hizmet varmış. Bu hizmet anlık bildirimlerin gelmesini engelliyor. Mobil uygulama üzerinden kapattım ve şimdi sorunum çözüldü. Belki başka yaşayan da çıkar burda kalsın. Umarım Mobil Veri Açıkken Bildirim Gelmiyor hatasına çözüm olur.

Mobil Veri Açıkken Bildirim Gelmiyor

Gmail Mobil Veride Bildirim Gelmiyor

Mobil veride Gmail bildirimleriniz gelmiyor ise bu sorun genellikle uygulama ayarlarından kaynaklanmaktadır. Bunun için şu adımları takip edebilirsiniz :

Öncelikle Ayarlar>Bildirim ayarları menüsünden Gmail uygulaması açık mı değil mi kontrol edin.

Tekrar Ayarlar>Uygulama ayarları menüsünden Gmail uygulamasını açın.

Uygulamanın Bildirimler > Bildirimlere izin ver seçeneği aktif değilse aktif hale getirin.

Aynı şekilde veri kullanımı menüsünden Mobil veri, arka plan verisi ve dolaşım verisi seçeneklerini aktif hale getirin.

Aynı menüde yer alan pil kullanımı ayrıntılarını menüsünden gerekli kontrolleri yapın.

Bu adımlardan sonra Gmail bildirimleriniz artık ekranda çıkacaktır.

Xiaomi Mobil Veride Bildirim Gelmiyor

Xiaomi mobil veride bildirim gelmiyor sorunu çözümü için de izlenmesi gereken adımlar için yazımızın en başında beri anlattığımız adımları takip edebilirsiniz.

Bu yazımızda mobil veri açıkken bildirim gelmiyor sorunu çözümü hakkında bilgilendirdik. Hâlâ çözemediyseniz bizlere yorumlardan yazmayı unutmayın. Yazıda yer alan yöntem harici çözüme kavuşursanız yorumlarda bizlere iletebilir, başkaları içinde ilham kaynağı olabilirsiniz. Sitemizden yer alan benzer içeriklere göz atmak için mobil kategorisine de göz atabilirsiniz. .

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