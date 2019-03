En İyi WordPress Seo Eklentisi 2019

Tüm dünyada en çok kullanılan açık kaynak kodlu website uygulaması wordpress kurduktan sonra herkesin ilk düşüncesi SEO eklentileri olmuştur. Sizleri için 2019'un en iyi seo eklentilerini listeledik, işte detaylar...

Web siteleri için iyi bir SEO altyapısı sitelerin her zaman arama motorlarında daha yukarılarda görünmesine olanak sağlar. Bu kapsamda web sitelerinin daha iyi bir performans göstermesi için SEO eklentileri daima bir zorunluluktur. En iyi SEO eklentisi denildiğinde akla gelebilecek birkaç farklı seçenek vardır.

All In One Seo Pack

WordPress için en yaygın kullanılan ve en iyi SEO eklentilerinden biri olan All İn SEO Pack site içi yazıların başlıklarını arama motorları için en doğru şekilde optimize eden bir eklentidir. Alll In SEO Pack, bir web sitesinde mutlaka kullanılması gereken eklentilerin başında gelmekte ve sitemap ve diğer önemli ihtiyaçlarınızı da ayrı bir eklenti ihtiyacı duymadan tek başına halledebilme yeteneklerine de sahip

SEO By Yoast

Ücretsiz bir şekilde sunulan ve oldukça yaygın bir şekilde kullanılan SEO By Yoast, web sitelerinin yanı sıra XML haritalarının da optimize edilmesine imkân tanır. Bu eklentinin optimizasyon paneli kullanıcı dostu olup kullanımı da çok kolaydır. Eklenti içinde bulunan turuncu, kırmızı ve yeşil ışıkları aracılığı ile kullanıcıları yönlendirebilme özelliğine de sahiptir. Çok fazla kullanılan ve aynı zamanda tavsiye edilen SEO By Yoast, sosyal medya optimizasyonunu da başarıyla sağlamaya yardımcı olur.

SEO By Squirrly

Her web sitesi için en önemli etkenin içerik olduğundan bahsetmek yerinde bir durum olacaktır. Bu içeriklerin haftalık olarak denetimlerinin yapılmasını sağlayan SEO By Squirrly, SEO By Yoast ile entegre şekilde çalışarak içeriklerin en doğru ve arama motorlarına uygun olmasını sağlar.

SEO Pressora

SEOPressor’u diğer eklentilerden ayıran en belirgin özelliği anahtar kelime analizi odaklı bir eklenti olmasıdır. Ayrıca web sitesini optimize etmek amacıyla pek çok farklı seçenekte sunan SEOPressor, sitelerin arama motorlarında çok kapsamlı bir biçimde görünmesinde etkili olur.

WP Social SEO Broster

Sosyal medya optimizasyonları için kullanılan WP Social SEO Broster, sosyal medyanın arama motorları için ne kadar önem arz ettiği göz önüne alındığında mutlaka kullanılması gereken bir eklenti olarak öne çıkıyor. Ayrıca çok zengin bir snippet etiketleme aracı olan bu eklenti sahip olduğu işlevsellik ile en çok tercih edilen eklentilerden biri olmayı sürdürüyor.