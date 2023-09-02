FIFA 23 Grafik Ayarları FPS Arttırma

FIFA 23 grafik ayarları FIFA oynarken oyunun daha eğlenceli hale gelebilmesi için yapılması gereken ayarlardır. Oyuna başlamadan bu ayarların yapılması durumunda kişiler oyun sırasında daha hızlı şekilde hareket edebilme ve oyundan daha yüksek performansı elde edebilme şansına sahip olurlar. Oyundaki grafik ayarlarını değiştirerek oyundan daha fazla keyif alacağınız şekilde istediğiniz ayarları gerçekleştirebilirsiniz.

FIFA 23 Grafik Ayarları Nerede?

FIFA 23 grafik ayarları ile oyunun daha eğlenceli hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Grafik ayarlarına yapabilmek için öncelikle ayarların nerede olduğu ve nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmanız gerekir. FIFA 23 grafik ayarlarını bulabilmek için takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde açıklanabilir:

Öncelikle oyuna giriş yapın

Oyun içerisinde yer alan ayarlar seçeneğine tıklayın

Ayarlar seçeneğinde yer alan grafikler sekmesine tıklayarak açın

Grafikler sekmesi içerisinde grafik ayarları adı verilen ayarları görebilir ve istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz

Yapılan ayarları kaydettiğiniz takdirde FIFA 23’ü daha keyifli ve hızlı şekilde oynayabilirsiniz.

FIFA 23 Grafik Ayarları

FIFA 2023 gerekli ayarlar yapıldıktan sonra daha eğlenceli şekilde oynanabilecek bir oyundur. Oyundan gerekli ayarları yapabilmek için takip etmeniz gerekenler arasında ilk sırada grafik ayarlarının düşürülmesi yer almaktadır. Oyun açarak grafikler sekmesi altında yer alan ayarlardan oyunun grafik kalitesini ve çözünürlüğünü düşürdüğünüz takdirden oyun sırasında herhangi bir kasma problemi yaşamadan oyun oynayabilme şansına sahip olabilirsiniz. Grafik kalitesini düşürülmesi ve çözünürlüğünün düşürülmesi ile oyundan daha yüksek performans elde edilebilir.

FIFA 2023 ayarları yapılırken Ayrıca oyunu tam ekran modunda oynayabilir bu şekilde de oyunun FPS Seviyesini arttırabilirsiniz. FPS seviyesinin artırılması ile birlikte oyunun performansını artırabilmek de mümkün olacaktır.

FIFA 23 Grafik Ayarları Kaydedilmiyor

FIFA 23 oynayan kişiler grafik ayarlarını kaydedilmediğinden şikayetçi olabilirler. Grafik ayarlarının kaydedilebilmesi için oyunu başlattıktan sonra gerekli grafik ayarlarını yapmanız gerekir. Grafik ayarlarını yaptıktan sonra oyunu açıp bir süre oynayıp tekrar masaüstüne dönmeniz önerilir. Masaüstüne gelip tekrar FIFA 23 oyununa döndüğünüz takdirde ayarlarının değişmediğini görürsünüz. Oyunda grafik ayarlarını kaydedilmemesinin temel nedeni ise grafik ayarlarının yapıldıktan sonra oyundan çıkarken yanlış şekilde çıkış yapılmasıdır. Oyundan doğru şekilde çıkış yapıldığı takdirde ayarlarda herhangi bir değişim olmaz ve grafik ayarları kaydedilir.

FIFA 23 En İyi Grafik Ayarları

FIFA 23 grafik ayarları ile oyundan daha fazla performans alabilmek mümkündür. Oyunun grafik ayarları yapılırken en iyi grafik ayarlarına sahip olabilmek için öncelikle oyun oynamadan önce arka plandaki uygulamaların kapatılması önerilir. Arka plandaki uygulamaların kapatılmaması oyunun kasmasına ve özelleştirilen grafik ayarlarının kullanılamamasına neden olur.

Ayrıca grafik ayarlarını yaptırdıktan sonra mutlaka grafik ayarlarını kaydedildiğinden emin olunması gerekir. Fifa 23 için en iyi grafik ayarları aslında görüntü kalitesini ve çözünürlüğünü düşürülmesidir. Çözünürlüğünün ve görüntü kalitesine düşürülmesi oyundan daha fazla performans elde edilmesinde sağlayacağından oyun için yapılabilecek en doğru ayardır.