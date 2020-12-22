Gizli numaradan arayanı bulma ya da özel numara öğrenme konuları hakkında bu yazımız içerisinde faydalı bilgiler bulabileceksiniz. Her gün birçok kişi ne yazık ki tanımadığı kişiler tarafından veya tanıdığı kişiler tarafından birçok sebebe dayalı konular yüzünden gizli numaradan arıyorlar. Bu durumu yaşayan kişi elbette bu özel numaradan arayan kişileri öğrenmek isterler. Bu yazımızda gizli numaradan arayan herkesi öğrenebileceksiniz bu sayede de artık gizli numaradan aranamayacaksınız.

Gizli Numara Bulma Neden Önemlidir?

Gizliden arayan birçok kişinin asıl sebebi aradığı kişiyi kandırmaktır. Durum böyle olunca aslında pekte korkmaya gerek yoktur fakat bazı kötü niyetli insanlar ne yazık ki bambaşka sebeplerden dolayı sizleri gizli numaradan arayabilmekteler. Bu kötü niyetli insanları bulup deşifre etmek ise bu davranışının bir daha olmamasına katkı sağlamaktadır.

İşte sırf bu yüzden özel numaradan aranan herkes karşısındaki gizli kişinin kim olduğunu öğrenmek ister. Bunu öğrenmenin birçok yolu vardır, bu yazımızda sizlere hangi yollarının olduğunu detaylı bir şekilde anlatacağız.

Özel Numara Öğrenme Tüm Hatlar İçin Geçerli mi?

Özel numara öğrenme tüm hatlar için geçerlidir. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone hat kullanan kişiler kendilerini gizliden arayıp rahatsız eden kişileri deşifre ederek bu davranışının bırakmasına katkı sağlayabilir.

Tüm Hatlar İçin Gizli Numara Nasıl Bulunur?

Gizli numara bulmak isteyen herkes kullandıkları operatör firmalarının faturalandırma servisi üzerinden özel numarayı kolay bir şekilde bulabilirler. Bunu öğrenmek için öncelikle operatörünüzün (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone) internet sitesine gidip hesabınıza giriş yapınız.

Hesabınızın faturalandırma kısmına geldiğinizde herhangi bir ayın veya tüm zamanın verilerine göz atıp gizliden arayan numaranın kim olduğunu kolaylıkla öğrenebileceksiniz.

Uygulama İle Gizliden Arayanı Öğrenme

Ne yazık ki uygulama ile hiçbir şekilde gizliden arayı öğrenemezsiniz. Bu tür uygulamalar hali hazırda mağazada yer almaktadır fakat hiçbirisi çalışmamaktadır. Bu tür uygulamalar cihazınızın güvenlik sorunu açmasına neden olabilmektedir.

O yüzden birçok kişinin tercih ettiği “11880” servisini kullanarak ücretli bir şekilde gizliden arayan numarayı öğrenebilirsiniz.

Eğer sürekli özel numaralar üzerinden rahatsız ediliyorsanız her türlü gizli numara aramasını kapatabilirsiniz. Bunu için Vodafone hat kullanan kişiler mesajlar bölümüne “GIZLI KAPAT” yazıp 7046’ya göndermeleri gerekmektedir.

Kaynak: https://www.patliyo.com/gizli-numara-bulma-ozel-numara-ogrenme/

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