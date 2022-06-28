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Hp Sıvı Teması Klavye Değişimi

Bilgisayara sıvı teması olduğunda sorun çok ciddi boyutlarda olabilir. Sıvı klavyenin içerisinden alt bölmelere iner ve anakarta ulaşırsa, bilgisayarınız çöp olabilir. Tabi ki anakart tamiri mümkündür ancak maliyet açısından yeni bir bilgisayar almaya yakın masraf çıkarabilir. Bu nedenle bilgisayarlarınıza sıvı teması halinde hızlı bir şekilde müdahale etmeniz gerekir. Ne gibi bir işlem yaparak zararı minimuma indirebiliriz? Gelin buna bakalım;

sıvı teması
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1 Bilgisayara Sıvı Teması Olduğunda Yapılacaklar
1.1 Klavye Değişimi Hangi Durumlarda Yapılır?

Bilgisayara Sıvı Teması Olduğunda Yapılacaklar

  • Hızlıca yapılması gereken ilk şey ters çevirmektir. Dökülen yer aşağı bakacak şekilde emici bir yüzeye bırakın.
  • Sert olmayacak şekilde dökülen yerin tersinden ufakça vurabilirsiniz ya da sallayabilirsiniz. Bu sıvının daha hızlı dışarı çıkmasını sağlayabilir.
  • 2-3 saat ters durduktan sonra sıvının çıktığından emin olmak için dökülen tarafa hafifçe bir bez ile vurarak sıvı gelip gelmediğini kontrol edin.
  • Hala ufakta olsa bez ıslanıyorsa, biraz daha vakit var demektir.
  • En son bilgisayar komple sökülerek temizlenmelidir, iyice temizlenmeden kullanıma devam edilen bilgisayarda bir süre sonra oksitlenme ve bozulmalar meydana gelmektedir.
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Bilgisayarlarınızı uzman servislerin eline teslim etmelisiniz. Kalitesiz ürün değişimlerinden sonra bilgisayarların sağlığı daha kötüye gidebilir. Hp Servisi ile yapılan değişimler garantilidir.

Klavye Değişimi Hangi Durumlarda Yapılır?

Dizüstü bilgisayarınızın klavyesi sıvı temasından sonra arızalanabilir. Klavye ince bir tabaka olduğundan, sıvı direk olarak devrenin üzerine ulaşınca kısa devreye yol açar. Bu durum sürekli farklı harflerin basılmasına ya da hiç basılmamasına yol açar.

Alternatif kullanım yolları vardır elbette. Usb klavyeler ile kullanmaya devam edebilirsiniz ancak bu sefer de dahili klavyenin sökülmesi gereklidir. Çünkü usb de olsa klavyeden bir şeyler yazarken laptop üzerindeki klavyeden de harflere basılıyor olabilir. Hp Teknik Servis ile klavye değişimi yaptırdığınızda 2 yıl garantili teslim edilmektedir. Ayrıca klavye değişimi işlemi yapılırken bilgisayarın gelen temizliği de yapılarak rahat bir nefes alması sağlanır. Böylelikle bilgisayarlar uzun ömürlü kullanıma sahip olur.

Aybüke
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